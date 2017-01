Após 14 anos, Serena e Venus Williams voltam a decidir o Australian Open

Serena e Venus em sua primeira final de Australian Open (Foto: Getty Images)

Venus (17) e Serena Williams (2) dos Estados Unidos voltarão a se enfrentar na final do Australian Open na manhã do próximo sábado (28). As americanas se encontraram em 2003 quando, Serena conquistou seu primeiro titulo no torneio e o primeiro “Serena-Slam” (os quatro Grand Slams seguidos, mas sem ser na mesma temporada).

Ao todo, as irmãs já se encontraram 27 vezes no circuito. Serena lidera o duelo com 16 vitorias contra 11 da irmã mais velha. Este recorde fez de Venus a maior adversária da irmã e também a jogadora com mais vitorias contra ela.

Surpreendentemente o torneio australiano também foi o cenário do primeiro confronto entre as duas há 19 anos. O jogo entre elas foi em 1998, na segunda rodada do Grand Slam, e terminou com vitoria da irmã mais velha, Venus que época debutava no top 20 como a 16ª melhor jogadora do mundo.

Venus, à esquerda e Serena, à direita, saudando o publico após o primeiro confronto entre elas no Austranlian Open em 1998. (Foto: Getty Images)

Por outro lado, Serena iniciava sua carreira na WTA saltando do numero 96 para o 53 do ranking. Foram necessários apenas dois sets para que a irmã mais velha avançasse no torneio. Venus foi longe naquele ano e perdeu apenas nas quartas de final para sua compatriota Lindsay Davenport, então numero 3 do mundo.

Foram muitos recordes pessoais e históricos que a numero 17 do mundo quebrou essa semana. Ela se tornou a jogadora mais velha – 36 anos e 226 dias – a competir na semifinal e na final do Australian Open e ainda quebrou o jejum de 8 anos sem atingir esta etapa de um Grand Slam. Na Austrália, fazem 14 anos desde sua ultima final.

Agora com estatísticas totalmente diferentes, Venus enfrentará sua irmã na condição de segunda melhor jogadora da historia – juntamente com a alemã Steffi Graf. Na ultima década, Serena foi soberana no circuito, conquistando doze títulos de Grand Slam.

O trajeto de Serena nos últimos dez anos rendeu a ela muitos recordes mundiais incluindo os 22 títulos de Grand Slam, o segundo “Serena-Slam” e o titulo de jogadora mais velha a estar no topo do ranknig – 35 anos.

Serena Williams em 2016 segurando o trofeu de campeã em Wimbledon. Foto: Stefan Wermuth/Reuters

Na Austrália, Serena conquistou um titulo e um vice-campeonato nas duas ultimas temporadas. Em 2013 também, chegou perto de voltar a ser a líder do ranking, quando perdeu nas quartas de final para a americana Sloane Stephens (49).

Nessa final, Serena compete pelo recorde mundial na Era Moderna de 23 títulos de Grand Slam e ainda a volta ao topo do ranking mundial. A americana havia perdido tal posição no final do ano para a alemã Angelique Kerber (1).

Por outro lado, Venus, que soma sete títulos na categoria (5 Wimbledon 2 US Open), busca conquistar seu primeiro titulo na Austrália e ampliar seu recorde pessoal.

Independente de quem saia vencedoras do torneio, o resultado será excelente para o circuito mundial, pois, nesta final, temos duas mulheres que mudaram o padrão do tênis feminino e da figura da raça negra no esporte, desde o inicio de suas carreiras.

Serena Williams, à esquerda e Venus Williams, à direita Foto: Paul Harris/Getty Images

No começo, as irmãs Williams quebraram diversos paradigmas na WTA com seu tênis agressivo e com saques potentes. Além de tudo, as americanas ajudaram a transformar o tênis feminino em um esporte mais atlético. Os treinos saíram das quadras e passaram a dividir espaço com as preparações físicas nas academias.

Agora, com idades mais próximas aos 40 anos que os 20, elas mais uma vez inauguram uma nova fase na WTA ao mostrarem que jogadoras mais velhas que esbanjam experiência são competitivas e estão prontas para serem protagonistas dos grandes momentos do tênis.

As irmãs já se encontraram em oito finais de Grand Slam com seis vitorias para Serena e duas para Venus. Você pode acompanhar a nona final neste sábado (28) a partir das 06h30 - hora Brasilia.