Nadal bate Dimitrov e marca encontro com Federer na final do Australian Open

Ele está de volta. Rafael Nadal, o "rei do saibro", conquistou hoje a passagem à sua 21° final de Grand Slam da carreira. Com as parciais de 6/3, 5/7, 7/6, 6/7 e 6/4, ele bateu o búlgaro Grigor Dimitrov e oficializou o que todo fã de tênis ansiava por: uma final contra o também interminável Roger Federer, revivendo a rivalidade.

Apesar de ser mais vencedor do que Rafa, Federer não pode orgulhar-se do retrospecto do confronto, que aponta 23 vitórias do espanhol contra apenas 11 suas.

Poderia-se dizer que a partida começou tensa para Nadal, já que Grigor abriu 15/40 logo no primeiro game. Mas não. Salvando dois break points logo de cara, o Touro Miúra apenas ganhou mais e mais confiança, impulsionando seu jogo para abrir logo 4/1 no placar. Diante disso, Dimitrov não conseguiu reagir e perdeu o primeiro set por 6/3.

Na segunda parcial, a história inverteu-se, e foi o búlgaro que começou a jogar mais ofensivo e abrir 4/1. Mesmo assim, Rafa lutou e conseguiu trazer a quebra de volta logo quando Dimitrov sacou para o set. Mas de nada adiantou. Com 6/5 no placar, Grigor conquistou mais uma quebra e definiu sua vitória por 7/5.

Já o terceiro set foi atípico. Com apenas uma quebra para cada lado, ao contrário dos anteriores, o equilíbrio e as confirmações de serviço apontavam o inevitável tiebreak, onde, com seu 20° erro não forçado da parcial, Dimitrov perdeu por 7-5, irritando-se constantemente.

Sem aparentar cansaço mental, os tenistas iniciaram mais um set com muita confiança em seus games de serviço. Sem break points em toda a parcial, o jogo foi novamente decidido no tiebreak, onde Grigor foi superior desde o começo, conquistando um minibreak e não largando mais. Ele venceu por 7/6 (4) e forçou o quinto set.

Desgastados fisicamente, os dois tenistas tiveram de encarar dois longos games em impressionantes 21 minutos para empatar em 1/1. E o equilíbrio persistiu por todo o set, em um jogo exaustivo fisica e mentalmente. Quando sacava em 3/4, Nadal salvou dois break points indo à rede, e, no game seguinte, conquistou a quebra decisiva.

Após quase cinco horas de angústia, ele sacou para o jogo e conquistou o acesso à grande final do Australian Open, anotando 6/4 no quinto set.