Um presente para o esporte

(Foto: EuroSport)

Se há um mês atrás alguém contasse a história do Australian Open 2017, provavelmente seria motivo de chacota, com direito a internação em sanatório. Não havia como prever, em qualquer instância, que Roger Federer, Rafael Nadal, Serena e Venus Williams estariam disputando as últimas partidas de simples do torneio. De maneira alguma.

Já não haviam motivos para sequer pensar nesta possibilidade. A começar por Roger Federer, parado há seis meses, lesionado e com 35 anos de idade. Neste período, muitos dos grandes tenistas já estavariam aposentados. Mas o suíço quis mais. E voltou para derrubar tenistas do calibre de Tomas Berdych, Kei Nishikori e Stan Wawrinka, em seu caminho até a final.

Com Rafael Nadal, o caso foi diferente. O espanhol, com 30 anos de idade, já não tem mais o mesmo vigor físico, e sofreu com eliminações nas primeiras rodadas de todos os Grand Slams de 2016, além de abandonar a temporada antes do fim, devido a uma lesão no pulso. Com a integração de Carlos Moyá em sua equipe, o "rei do saibro" ganhou cara nova, e bateu até Milos Raonic, terceiro melhor do mundo, no caminho até a final.

Quem ainda tem o mesmo físico é Serena Williams, que, com 35 anos de idade, segue a surpreender o mundo. Embora tenha feito boas campanhas em Slams na temporada passada, a americana perdeu o posto de melhor do mundo para Angelique Kerber, perdendo também sua confiança em certos momentos. Mesmo assim, a americana fez jogos perfeitos em Melbourne, chegando à final sem perder sets.

E o que dizer de Venus Williams? A "irmã mais velha" chega à sua 15° final de Slam, algo que não fazia desde 2009. Entre 2010 e 2016, chegou em apenas duas semifinais de Slams, teve quedas gigantescas no ranking e seu físico questionado. Mesmo assim, desacreditada, foi vencendo suas adversárias e, de mansinho, chegou na final.

Algo que notou-se em comum entre os quatro tenistas acima mencionados, foi a vontade de vencer. A felicidade de quem já ganhou quase tudo, mas está chegando em mais uma final. A final mais improvável de suas carreiras, desta vez sendo "azarões" e desafiando a lógica. É por isso que continuam a jogar. Não é por dinheiro, fama ou prestígio. É por amor ao esporte.

A representatividade destas quatro figuras é imensa. Talvez, esse torneio já seja o melhor que 2017 tem a oferecer. Pode ser que jamais voltem a enfrentar-se, ou jamais consigam estar novamente em finais de Major. Por isso, os fãs do esporte deverão valorizar cada segundo deste glorioso momento.

Poderia ter sido diferente. Mas quem é gigante, jamais se dá por vencido. Superando todas as adversidades, teremos Roger, Rafa, Serena e Venus nas finais. E, com certeza, teremos dois grandes jogos. Que vençam os melhores, mas todos já são eternos.