Serena derrota Venus, retoma liderança do ranking e conquista seu 23º título de Grand Slam

Serena Williams está de volta ao topo do tênis. Após um ano de 2016 abaixo da média, a norte-americana conquistou neste sábado (28) seu sétimo título do Australian Open ao superar sua irmã Venus (#17) em sets diretos, um duplo 6-4, em 1h24 de partida. Voltando ao posto de número um do mundo, Serena agora completa 23 conquistas em Majors - ficando a uma de Margaret Court, a maior vencedora de todos os tempos.

O confronto começou nervoso na Rod Laver. Muitos erros de ambas as partes e trocas de quebras entre elas nos primeiros quatro games (2-2). A parte mental parecia pesar mais para Serena, que chegou a perder um serviço após cometer 3 duplas-faltas.

A partir do quinto game, o jogo melhorou e as trocas de bola aumentaram em quantidade e qualidade. Com Venus jogando mais na defensiva, Serena passou a atacá-la sem ser ameaçada e a irmã mais nova veio a conquistar uma quebra no sétimo game (4-3). Administrando sua vantagem a partir daí, ela logo fechou em 6-4.

As irmãs não diminuíram o ritmo no segundo set. Com as duas se conhecendo muito bem, elas proporcionavam grandes jogadas para o público. Apesar do equilíbrio entre elas, apenas Serena criou oportunidades de quebra. Em um primeiro momento, Venus chegou a salvar um triplo break point. Em uma segunda oportunidade, também no sétimo game, Serena não desperdiçou. Com mais um 6-4, ela selou sua volta ao posto de número um e seu sétimo título em Melbourne.

Foi uma final muito especial para as irmãs Williams e os fãs de tênis. Em seu discurso durante a premiação, Venus foi ovacionada pela torcida e se mostrou muito orgulhosa por esta e todas as outras conquistas de Serena. "Todas as vezes que eu não pude estar lá, você estava. Eu tenho muito orgulho de você. Você significa tudo para mim", declarou Venus claramente emocionada.