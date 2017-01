Peers e Kontinen surpreendem irmãos Bryan e são campeões do Australian Open

Foto: Getty Images

O tenista australiano John Peers e o finlandês Henri Kontinen venceram neste sábado (28) a final de duplas masculinas do Australian Open em cima dos irmãos Bob e Mike Bryan. Os norte-americanos buscavam vencer o Major australiano pela sexta vez em sua carreira e conquistar o 17º título de Grand Slam.

“Poder fazer isso e fazer parte do legado de tênis australiano é algo que eu sonho em fazer parte desde que sou criança”, declarou John Peers ao ser o primeiro australiano a chegar a uma final de duplas desde 2005. O último tenista homem da Austrália a alcançar essa rodada foi Tom Woodbridge em 2001, quando venceu o torneio com seu parceiro Jonas Bjorkman.

Kontinen também não se esquecerá dessa vitória. Este é o primeiro Grand Slam em sua carreira e é o primeiro tenista de seu país, Finlândia, a jogar uma final de Major.

A partida contou com equilíbrio dos tenistas para confirmar seu serviço. Uma quebra de vantagem no primeiro set para Peers/Kontinen e, no segundo, apenas uma quebra para vencer o jogo por 7/5 7/5 em 1h16.

O diferencial na primeira série foi a quantidade de bolas vencedoras. Enquanto a dupla americana disparou oito, a dupla adversária disparou um total de 22. Com excelente saque no segundo set, Peers/Kontinen não perderam pontos com seu primeiro serviço e venceram todos os 20 pontos. A dupla cometeu três erros não forçados e venceu 22 pontos com bolas vencedoras.

Bob e Mike Bryan não vencem um Major desde o título no US Open em 2014. Os irmãos se comprometeram a jogar por pelo menos mais um ano com objetivo de alcançar o recorde de John Newcombe que possui 17 títulos de Grand Slam em duplas. No momento, estão empatados com Roy Emerson e Todd Woodbrige.

“Seria bom encerrar a carreira da mesma forma que Pete [Sampras] a encerrou. Vencendo um Grand Slam”, diz Bob Bryan se referindo à decisão do ex tenista americano ao decidir se aposentar após vencer seu 14º título de Grand Slam em 2002 quando venceu o US Open. “Seria muito bom. Nós acreditamos que podemos fazer isso. É por isso que estamos aqui”, acrescenta.