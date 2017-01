Jogo Roger Federer x Rafael Nadal AO VIVO online na final do Australian Open 2017

Atualiza o conteúdo

A épica final entre Roger Federer e Rafael Nadal acontece neste domingo (29), às 6h30, na Rod Laver Arena; com capacidade para 14.820 espectadores.

Neste domingo (29), acontece na Rod Laver Arena - a quadra principal do Melbourne Park - a decisão da chave de simples masculina do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Tetracampeão do torneio, o suíço Roger Federer enfrenta pela 35ª vez seu maior rival, o espanhol Rafael Nadal.

Depois de quase seis anos, dois dos maiores tenistas de todos os tempos voltam a decidir um Major. A última final entre os dois foi em Roland Garros de 2011, quando Rafa levou a melhor em quatro sets, com parciais de 7/5 7/6 5/7 e 6/1. Já o último encontro entre ambos foi em 2015, quando os dois se encararam na decisão do ATP 500 da Basileia, quando o dono da casa ganhou em três sets.

A decisão que antes do torneio era uma das menos prováveis tornou-se realidade, após as quedas dos atuais campeão e finalista, Novak Djokovic e Andy Murray, respectivamente. O sérvio foi derrotado na segunda rodada pelo usbeque Denis Istomin, já o escocês perdeu para o alemão Mischa Zverev.

E, obviamente, as campanhas surpreendentes de ambos os finalistas: parado desde Wimbledon, ou seja, seis meses fora das quadras, Federer retornou em grande estilo - com direito a vitórias sobre Tomas Berdych, Kei Nishikori e Stan Wawrinka.

Já Nadal, depois de um 2016 ruim, começou o novo ano melhor, vencendo o torneio amistoso em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e derrotando grandes adversários, como Alexander Zverev e Milos Raonic.

Na Austrália, Nadal e Federer se encontraram pela última vez em 2014, quando, na semifinal, "El Toro" superou o adversário em sets diretos, com parciais de 7/6 6/3 e 6/3.

Nas semifinais, Roger vem de vitória sobre o compatriota Stan Wawrinka em um jogo apertado, por três sets a dois, com parciais de 7/5 6/3 1/6 4/6 e 6/4. Já Rafa derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov também em cinco sets, com parciais de 6/3 5/7 7/6 6/7 e 6/4.

Entre os dias 15 e 29 de janeiro ocorre o primeiro Major da temporada, o Australian Open. Nas quadras de Melbourne, estarão os principais nomes do tênis mundial. Na chave masculina, Novak Djokovic defende o título, já, na feminina, a alemã Angelique Kerber é a atual campeã. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.