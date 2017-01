Federer reage no quinto set, bate Nadal e vence o 18° Grand Slam da carreira

Foi sofrido. Após longos cinco anos de espera, Roger Federer voltou a ser campeão de um Grand Slam. Na Rod Laver Arena, em Melbourne, ele bateu hoje o espanhol Rafael Nadal após 3h37 do mais alto nível de tênis. Com as parciais de 6/4, 3/6, 6/1, 3/6 e 6/3, o suíço conquista seu 18° título de Major, estendendo seu recorde.

Essa foi a 12° vitória de Roger em 35 confrontos contra seu maior rival. Agora, o suíço sobe no ranking e volta a entrar no Top 10, ocupando a 10° colocação. Já Nadal subirá três posições, ocupando o sexto posto da tabela.

O primeiro set começou tenso, sem erros fáceis e muita consistência de ambos os sacadores. A dominância era clara, visto que os números de aproveitamento eram monstruosos. E o aproveitamento acabou realmente decidindo a parcial. No único break point que conseguiu construir, Federer atacou no backhand de Rafa e conquistou a quebra decisiva para vencer o primeiro set por 6/4.

Já a segunda parcial teve uma história totalmente diferente. Mais soltos, os tenistas atacavam com mais frequência. Para Nadal, a confiança chegou mais firme, enquanto Roger começou a errar mais, permitindo ao espanhol o placar de 4/0 em poucos minutos. Federer até devolveu uma das quebras, mas não evitou a derrota por 6/3.

Após dois sets de muito equilíbrio, a terceira parcial destoou do resto da partida. Anotando 18 winners e seis aces, o suíço estava no auge do seu jogo e conseguiu negar o jogo de Rafa em todas as instâncias. O resultado foi um surpreendente 6/1 para o suíço, que parecia botar a mão na taça.

Concentrado, Nadal voltou para o quarto set disposto a mudar seu ritmo de jogo. Voltando a jogar mais dentro da quadra, o espanhol encurralou Federer e o forçou a errar bolas fáceis. Preso no fundo da quadra, o suíço viu Rafa dominar e vencer a parcial por 6/3, forçando o quinto e decisivo set.

Em um movimento repentino, Roger teve de usar seu tempo médico no intervalo, e a escolha custou caro. Voltando frio para a quadra, o suíço foi quebrado logo no primeiro game, fazendo parecer com que o jogo já estava resolvido. No saque seguinte, Nadal foi mentalmente gigante e salvou três break points para abrir 2/0.

Mas não foi suficiente. Mesmo com 3/1 no placar, o espanhol viu seu adversário, seu rival de longa data, crescer mentalmente. E Federer teve muitos break points perdidos, mas virou para 5/3.

Sacando para o título, ele perdeu um match point e, no outro, acertou uma bola na linha. Após o desafio eletrônico pedido por Nadal, veio a confirmação do acerto, e foi só comemorar o pentacampeonato do Australian Open.

E nada mais justo do que receber o troféu das mãos de Rod Laver, em uma cena que reuniu os três tenistas mais importantes da história.