Federer e Nadal: cinco sets, um título e o peso de reescrever a história

(Foto: Divulgação/Australian Open)

Foram quase cinco anos de espera. Após 17 Grand Slams, três vice-campeonatos, cirurgias e lesões, Roger Federer volta ao topo do tênis mundial. Na manhã deste domingo (29), o suíço conquistou o Australian Open 2017 após derrotar o espanhol Rafael Nadal por 3 sets a 2 (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3), em 3h37 de partida. Foi seu 18º título, recordista, onde carimba - ainda mais - o posto de maior da história.

Mas um lead jornalístico não é capaz de contar toda a história dessa conquista. O quê Federer e Nadal protagonizaram não foi apenas uma batalha de cinco sets, foi mais um capítulo na história do tênis - envolvendo dois dos maiores pilares que fazem o esporte seguir vivo. Não foi apenas pela partida, mas pelo contexto que envolve.

Cabeça 17 e sem jogar há seis meses, Federer era visto como uma incógnita. Aos 35 anos, a previsão era que caísse nas quartas de final contra Andy Murray, atual número 1 do mundo. Surpreendeu. Venceu Kei Nishikori, Stan Wawrinka e Rafael Nadal, todos em cinco sets. Na final, chegou a estar uma quebra atrás no último set, pediu dois atendimentos médicos e foi campeão. O título fica ainda maior se pararmos para analisar a campanha.

(Foto: Divulgação/Australian Open)

Já Nadal, cabeça 9 e com treinador novo aos 30 anos, não era favorito, principalmente após decepcionar no ATP de Brisbane. Cairia quando enfrentasse Djokovic, ou até antes se fosse surpreendido. Foi herói. Venceu os top-10 Monfils e Raonic, além dos postulantes Zverev e Dimitrov. Não foi campeão, mas chegou a estara frente no quinto set e viu o título escapar pelos dedos. Fez muito em quadra.

Federer mostra ao mundo que não está acabado. Conquista seu 18º título de Grand Slam e abre mais vantagem como recordista. Prova que foi capaz de reinventar seu jogo e pode atuar em alto nível mesmo com idade avançada. Nadal ressurge. Sua mudança de postura é evidente, o retorno da confiança também. Bateu na trave na Austrália, mas Roland Garros é logo ali. Quem sabe?

Isso é Roger Federer e Rafael Nadal. É final de Grand Slam, é título decidido em cinco sets, é recorde de audiência em eventos esportivos, é a história sendo escrita dentro de quadra. É um prazer vê-los assim, no topo e batalhando por todas as bolas, não iniciando o ano como cabeças 17 e 9. O tênis agradece.

A prova? A Rod Laver Arena estava lotada para aplaudir o título. Após todo o cerimonial, que durou cerca de 20 minutos, o suíço levou o troféu para a Margaret Court, segundo maior quadra do complexo, que também pulsava para recebê-lo. Federer e Nadal lotaram duas quadras. Esse é o tamanho da história.

Federer na Margaret Court LOTADA — BreakPointBR (@BreakPointBR) 29 de janeiro de 2017

Inclusive, com o título do Australian Open, Roger Federer pula da 17ª para a 10ª colocação no ranking da ATP. Rafael Nadal, vice-campeão, sobe do nono para o sexto lugar. Aguardamos os próximos capítulos. Continuem fazendo história.

Nota do redator: era manhã, dia 6 de julho de 2016. Meu pai, já doente, me viu assistindo tênis e pediu lhe ensinar sobre o esporte. Na TV, Roger Federer venceria Marin Cilic por 3 sets a 2 em Wimbledon. Ele não entendeu muito sobre a explicação, mas disse que torceria pelo suíço. Meu pai faleceria no mês seguinte e Federer cairia para Raonic na semifinal. Foi o último evento esportivo que assistimos juntos. Ele não viu o 18º, mas tenho certeza que está comemorando junto comigo no céu.