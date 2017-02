Finais de Grand Slam por atletas com mais de 30 anos possuem justificativa

(Foto: Getty Images)

A decisão do Australian Open deste ano trouxe uma peculiaridade à tona. Após anos e anos, voltamos a ter uma final formada por jogadores com 30 anos ou mais, algo que não ocorria desde 2002. Além disso, outro ponto a ser destacado está no motivo pelo qual é tão improvável ver dois atletas com três décadas ou mais de vida disputando uma final.

Apesar da sua popularidade ainda ser questionada no Brasil, vivemos aqui um caso típico. A ascensão e a iminente aposentadoria de Guga devido às lesões demonstram a típica carreira de um tenista de alto nível que sofreu com as exigências físicas feitas pelo esporte e pela sequência de partidas.

Outro ponto apontado se dá pela queda técnica devido ao envelhecimento do corpo e, consequentemente, o aumento da limitação dos movimentos, seguidos por diversos problemas musculares. Aparentemente, o fator físico vem sendo cada vez mais aprimorado pelo auxílio das tecnologias o que possibilita estas finais, mas, em outra era não tão avançada isso já ocorreu.

Em 2002 no US Open, dois dos maiores jogadores da história do tênis se enfrentaram pela 34ª vez. Pete Sampras, no auge dos seus 31 anos encarava pela última vez o seu rival, Andre Agassi, um ano mais novo que Sampras. A partida, dura e disputada como sempre, terminou com vitória de Sampras por 3-1 e posteriormente, o anúncio de sua aposentadoria das quadras.

Por fim, chegamos ao ponto crucial, qual o fator que permite a chegada de jogadores como Serena, Venus, Federer e Nadal em finais de Grand Slams? A genialidade. O fator físico, a qual damos uma enorme atenção, deve sim ser considerado. Mas, em condições de igualdade, ou até mesmo em condições desiguais, a técnica e a força de vontade de ícones do esporte como estes supracitados fazem toda e completa diferença.