Thiago Monteiro é superado por tenista da casa em Quito

Nesta segunda-feira (06), o tenista brasileiro Thiago Monteiro foi derrotado por Giovanni Lapentti do Equador por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e seis minutos de jogo. Com a derrota, o tenista natural de Fortaleza parou na estreia no ATP 250 de Quito, no Equador.

Nas oitavas de final, Lapentti encara o vencedor do confronto entre outro brasileiro, Rogério Dutra Silva, que enfrenta o espanhol Roberto Carballes Baena.

Este foi a quarta partida de Monteiro na temporada. No primeiro torneio que disputou no ano, em Chennai, o cearense caiu na primeira rodada para o russo Daniil Medvedev. Na sequência, em Sydney, Monteiro perdeu para o britânico Daniel Evans depois de passar pelo qualifying.

No primeiro Grand Slam do ano, Thiago foi eliminado na primeira rodada pelo francês Jo-Wilfried Tsonga - cabeça de chave número 12 - por três sets a um, com parciais de 6/1 6/3 6/7 e 6/2.

O próximo compromisso do número um do Brasil é o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Na semana seguinte, vem o Rio Open, da série ATP 500. Na última temporada, Monteiro fez uma ótima campanha com vitória sobre Tsonga. Mas parou nas oitavas de final no uruguaio Pablo Cuevas.

Outro brasileiro na chave principal, o paulista Thomaz Bellucci tem pela frente na segunda rodada o sérvio Janko Tipsarevic, que avançou depois da desistência de seu adversário, o espanhol Daniel Gimeno Traver.

Bellucci perde a liderança

Na atualização do ranking da ATP desta semana (06), o paulista Thomaz Bellucci perdeu 33 posições. Dessa forma, passou a ser o 100º colocado no ranking mundial. Acima de Bellucci, estão dois brasileiros: Thiago Monteiro (85º) e Rogério Dutra Silva (88º).

O ATP 250 de Quito, no Equador,ocorre entre os dias seis e 12 de fevereiro. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.