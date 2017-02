ATP 250 de Montpellier: desistências marcam dia dos brasileiros

Google Plus

(Foto: ATP World Tour)

Na manhã dessa terça-feira (7), um caso inusitado aconteceu no Open Sud de France, em Montpellier. No mesmo dia para que estavam programados seus jogos, André Sá e Marcelo Demoliner sequer entraram em quadra. Enquanto o mineiro teve de desistir por conta de seu parceiro Leander Paes, o gaúcho avançou diretamente com W/O de seus oponentes.

Pronto para enfrentar os irmãos Mischa e Alexander Zverev, André Sá não pôde entrar em quadra. Por conta de uma lesão no tornozelo de seu parceiro, o legendário duplista indiano Leander Paes, o mineiro teve de abandonar o torneio.

Quem teve folga em um avanço confortável foi o gaúcho Marcelo Demoliner. Em parceria com o neozelandês Marcus Daniell, ele enfrentaria a dupla espanhola formada por Marcel Granollers e Fernando Verdasco, que acabaram desistindo por motivo ainda desconhecido.

Com imensa dificuldade para encontrar alternates (duplas substitutas de ranking menor), o torneio francês teve de avançar diretamente as duplas "vencedoras" para as quartas de finais.

Agora, Marcelo Demoliner e Marcus Daniell irão encarar uma dupla da casa, formada por Julien Benneteau e Jerémy Chardy. Em caso de vitória, o gaúcho poderá garantir ascenção ao melhor ranking da carreira, na posição de 54. Para isso, depende de resultados paralelos dos indianos Divij Sharan e Purav Raja (que estão em Montpellier) e do americano Scott Lipsky, que joga em Quito nesta semana.