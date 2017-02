Bellucci faz belo jogo e vence Tipsarevic em Quito

O Estádio do Club Jacarandá, em Quito, capital do Equador, foi palco de uma belíssima partida entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o sérvio Janko Tipsarevic, que tem em 2017 o retorno ao circuito profissional após seguidas lesões. Em partida demorada, Bellucci precisou de 2 tie breaks para enfim comemorar sua vitória por 2 sets a 0 e garantia da vaga nas quartas do ATP 250 sulamericano.

O 1º set teve uma mostra do quanto seria complicado para o brasileiro a batalha contra Janko. Mesmo tendo 4 chances de quebrar o saque do sérvio, Thomaz não converteu nenhuma, tendo que decidir o set no tie break, e com placar de 10-8. Apesar do período em que esteve afastado, o sérvio tem um jogo extremamente sólido, e muitas vezes consegue ser agressivo a ponto de mudar toda a trajetória de um ponto desfavorável. Thomaz conseguiu usar sua expriência no saibro no set nos momentos mais complicados, mas a chave para levar ao tie break e vencer foi se manter no jogo o tempo inteiro.

Mesmo não tendo sucesso ao tentar quebrar o serviço do sérvio, viu que o mesmo ainda precisa se aclimatar mais à velocidade do jogo, vez ou outra comentendo alguns erros, e sendo balançado muitas vezes. 1º set vencido por Thomaz e a questão de tentar ser melhor no próximo set.

O 2º período iniciou e não demorou muito, mostrou um outro lado do jogo para o brasileiro. Quem teve de se preocupar em seu saque desta vez foi ele, tendo 5 chances de o ver quebrado. Jogou bem em alguns breaks, porém 1 acabou sendo convertido. O bom jogo do brasileiro o ajudou a quebrar a única que vez que teve a chance, igualando assim em quebras e ajudando o set a ser levado a mais um tie break. Desta vez, Janko não foi tão bom quanto o tie break anterior, bem como quase todo o jogo, e foi superado com placar de 7-2, encerrando a partida após 2h10 de confronto.

Bellucci enfrenta nas quartas o argentino Renzo Olivo, que bateu Santiago Giraldo por 2 sets a 1.