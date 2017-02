Bellucci e Monteiro fazem dupla, mas caem na estreia em Quito

A chave de duplas do torneio ATP 250 de Quito, no Equador, conta com alguns nomes importantes do mundo do tênis. O americano Rajeev Ram entrou na disputa com Janko Tipsarevic, ex-TOP10 em simples e que retorna de lesões; o lendário tenista local Nicolás Lapentti retorno às quadras especialmente para jogar com seu irmão, Giovanni, que se despede do circuito aos 34 anos de idade neste torneio.

Entre os brasileiros, a parceria entre Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro, 2 dos nossos melhores jogadores em simples do momento, inspira confiança em bom resultado em um torneio menor como um ATP 250. O problema foi esbarrarem em uma dupla extremamente complicada: o dominicano Victor Estrella Burgos e o argentino Renzo Olivo.

O 1º set mostrou uma agressividade boa, e solidez em pontos trocados da dupla brasileira. Um aproveitamento alto em pontos conquistados tanto em primeiros, quanto nos segundos serviços de Thomaz e Thiago ajudaram eles chegar no placar de 6/2 rapidamente, dando poucas chances aos adversários.

A partir do 2º set, o amplo domínio dos brasileiros não foi igual, tendo o saque ameaçado em 3 oportunidades, e salvando todas elas. O alto aproveitamento de pontos no saque caiu quando necessário o uso do 2º serviço, e isso fez diferença, já que Burgos e Olivo subiram o deles. O tie break foi inevitável e como toda a tocada do set, detalhes dizeram diferença nas trocas de bolas e domínio da rede. O placar de 7-5 selou o tie break e assim o set.

O 3º set nas duplas é com super tie break (até 10 pontos ou 2 de diferença a partir disto). O momento dos adversários na partida era melhor, e Bellucci e Monteiro não conseguiram ter a mesma intensidade do início do jogo, resultado em mini quebras e placar de 10-5, sendo derrotados. Bellucci ainda joga a chave de simples, enquanto Monteiro foi eliminado Por Giovanni Lapentti.