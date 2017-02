ATP 250 de Montpellier: Demoliner vai às semis e atinge melhor ranking da carreira

Google Plus

Daniell e Demoliner estão nas semifinais em Montpellier (Foto: Getty Images)

Na tarde desta quinta-feira (9), o gaúcho Marcelo Demoliner venceu sua primeira partida no ATP 250 de Montpellier. Em parceria com o neozelandês Marcus Daniell, ele bateu a dupla da casa, formada por Julien Benneteau e Jerémy Chardy por 3/6, 6/4 e 10-6 em 1h19 de partida.

Essa foi a primeira vitória da dupla no torneio, já que a classificação para as quartas veio a partir de um W/O de Marcel Granollers e Fernando Verdasco.

O jogo começou tenso para Demoliner/Daniell. Vendo seus adversários tranquilos na partida, a dupla se perdeu nas duplas faltas e cedeu uma quebra de saque logo no começo. Percebendo o bom momento, os franceses obtiveram outra quebra de saque, e fecharam o primeiro set por 6/3, cedendo apenas quatro pontos em seus games de serviço.

A segunda parcial foi de maior equilíbrio. Jogando quase sempre sob pressão, Benneteau/Chardy começavam a perder espaço no jogo, vendo as boas subidas de Marcus Daniell. Salvando seis break points, a dupla francesa cansou-se e não pôde evitar o sétimo, que definiu a vitória por 6/4 para a dupla do brasileiro.

No match-tiebreak, Demoliner/Daniell foram perfeitos. Vencendo todos os seis pontos em que jogaram com o primeiro serviço, eles sequer deram chance aos franceses, que sucumbiram à pressão de Marcelo na rede. 10 a 6 e mais uma vitória para o gaúcho.

No ranking, Marcelo Demoliner atingirá sua melhor posição (55°). Em caso de vice-campeonato, poderá ser o 51°, e com o título poderia chegar até 48°.

Agora, a dupla chega à semifinal e aguarda pelos vencedores do confronto entre Jonathan Eysseric/Nikola Mektic e Fabrice Martin/Daniel Nestor.