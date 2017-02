Donos da casa, Gasquet e Tsonga avançam em Montpellier/ Foto: AFP

Nesta quinta-feira (09), ocorreram as partidas válidas pelas oitavas de final do ATP 250 de Montpellier, na França. Com o apoio da torcida local, os tenistas da casa surpreenderam e estão nas quartas de final.

Na parte de cima da chave, o principal favorito ao título - Marin Cilic da Croácia - havia sido eliminado na segunda rodada por Dustin Brown. O próximo adversário do tenista alemão será Benoit Paire, que vem de triunfo em cima do veterano espanhol Feliciano Lopez - cabeça de chave número cinco.

O atual campeão do torneio, Richard Gasquet, também está classificado às quartas de final. Nesta quinta, ele bateu o tunisiano Malek Jaziri em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/2, em uma hora e 19 minutos de jogo. Na próxima rodada, ele encara o compatriota Kenny de Schepper que derrotou o ucraniano Illya Marchenko.

O jovem Alexander Zverev é outro cabeça de chave que ainda está na disputa. Nas oitavas, o alemão de 19 anos passou pelo britânico Aljaz Bedene em três sets, com parciais de 7/5 3/6 e 6/4, em duas horas e dois minutos em quadra. Seu próximo adversário será o francês Jeremy Chardy.

Na parte de baixo da chave, o número dois da França - Jo-Wilfried Tsonga - estreou com grande estilo. Perdendo apenas três games para o compatriota Pierre-Hugues Herbert, Jo venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/2, em 44 minutos. Nas quartas, ele tem pela frente o vencedor do confronto entre o espanhol Fernando Verdasco e o russo Daniil Medvedev.

Demoliner faz semifinal nas duplas

O tenista brasileiro Marcelo Demoliner está na semifinal da competição, na chave de duplas. Ao lado do neozelandês Marcus Daniell, o gaúcho ganhou da parceria composta pelos franceses Julien Benneteau e Jeremy Chardy por dois sets a um, com parciais de 3/6 6/4 e 10/6.

O ATP 250 de Montpellier ocorre entre os dias seis e 12 de fevereiro. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.