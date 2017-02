Demoliner é eliminado na semifinal do ATP 250 de Montpellier

Nesta sexta-feira (10), o tenista brasileiro Marcelo Demoliner, jogando ao lado do neozelandês Marcus Daniell, foi derrotado pela dupla composta pelo canadense Daniel Nestor e o francês Fabrice Martin por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4, em uma hora e oito minutos de jogo.

Os adversários de Nestor e Martin na final do torneio serão os vencedores do confronto entre os irmãos alemães Mischa e Alexander Zverev e os indianos Purav Raja e Divij Sharan. Os tenistas da Alemanha vem de vitória em cima de Robert Lindstedt da Suécia e Michael Venus da Nova Zelândia - os cabeça de chave número três.

Com a boa campanha no torneio, Demoliner alcançará o melhor ranking da carreira na próxima segunda-feira (13), quando será o 55º do mundo. Outros brasileiros no ranking de duplas são: Bruno Soares que ocupa a 7ª posição, Marcelo Melo que está apenas dois lugares abaixo do conterrâneo. Além de outro mineiro, o experiente André Sá.

Na competição, Marcelo já derrotou os espanhóis Marcel Granollers e Fernando Verdasco. Na sequência, ganhou da parceria composta pelos franceses Julien Benneteau e Jeremy Chardy por dois sets a um, com parciais de 3/6 6/4 e 10/6.

Na temporada, Demo vem de boas campanhas: apesar de ter sido eliminado na estreia do ATP 250 de Chennai, fez semifinal na semana seguinte - em Auckland - onde acabou eliminado pelo polonês Marcin Matkowski e Aisam Sul Haq Qureshi do Paquistão.

No primeiro Grand Slam do ano, o gaúcho chegou às oitavas de final, mas acabou perdendo para os tenistas da casa Chris Guccione e Sam Groth por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/3.

O ATP 250 de Montpellier ocorre entre os dias seis e 12 de fevereiro. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.