Zverev bate Tsonga e desafia tricampeão Gasquet em Montpellier

Zverev em ação diante de Tsonga/ Foto: AFP

Neste sábado (11), foram disputadas as partidas válidas pela fase semifinal da chave de simples do ATP 250 de Montpellier, na França. Defendendo o título, o francês Richard Gasquet encara na decisão o jovem alemão Alexander Zverev.

Na primeira semifinal do dia, Gasquet - cabeça de chave número três - encarou o conterrâneo Benoit Paire. Desse modo, pelo menos um francês já estava garantido na final do torneio. 22º colocado no ranking mundial, Richard precisou de apenas 68 minutos para superar o adversário em sets diretos, por duplo 6/2.

Esta já é a quinta decisão consecutiva de Gasquet em Montpellier: em 2013 foi campeão pela primeira vez diante de Paire. No ano seguinte, foi derrotado pelo compatriota Gael Monfils. Em 2015 e 2016 levantou o título novamente, em cima de Jerzy Janowicz e Paul Henri Mathieu, respectivamente.

No segundo jogo do dia, o cabeça de chave número quatro - Alexander Zverev - virou contra o tenista da casa Jo-Wilfried Tsonga para chegar à final. Depois de perder a primeira parcial por 7/6, o jovem alemão venceu os últimos dois sets, com parciais de 6/2 e 6/4. No total, os dois ficaram por duas horas e 19 minutos em quadra.

Esta será apenas a quarta final na carreira de Sascha, que foi campeão somente uma vez: no ATP 250 de São Petersburgo do ano passado, ao derrotar o suíço Stan Wawrinka na decisão.

Demoliner cai na semifinal

O tenista brasileiro Marcelo Demoliner, jogando ao lado do neozelandês Marcus Daniell, foi derrotado pela dupla composta pelo canadense Daniel Nestor e o francês Fabrice Martin por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4, em uma hora e oito minutos de jogo. Com os pontos conquistados, o gaúcho alcançará o melhor ranking da carreira na próxima segunda-feira (13), quando será o 55º do mundo.

O ATP 250 de Montpellier ocorre entre os dias seis e 12 de fevereiro.