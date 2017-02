Alexander Zverev derrota Gasquet, vence duplas e conquista dois títulos em Montpellier

Alexander derrotou Gasquet na final de simples (Foto: ATP World Tour)

O dia não poderia terminar melhor para Alexander Zverev. O jovem alemão, de apenas 19 anos, conquistou hoje seu segundo título de ATP da carreira, além de levantar seu primeiro caneco nas duplas. Com vitórias contra Richard Gasquet e contra a dupla de Fabrice Martin/Daniel Nestor, o natural de Hamburgo completou um torneio perfeito em Montpellier.

Em ambos os rankings, Alexander atingirá seu melhor posto na carreira. No de simples, ele será o 18°, enquanto nas duplas ocupará a posição de número 135.

Tricampeão é derrubado por Zverev

Campeão em 2013, 2015 e 2016, Richard Gasquet estava confiante em mais uma final no Open Sud de France. Porém, ele não contava com o belo jogo do jovem Zverev, que conquistou a vitória com parciais de 7/6 e 6/3.

Apesar de começar melhor, Gasquet viu seu adversário melhorar na partida e equilibrar o primeiro set. Em um tiebreak apertado, o alemão levou a melhor, perdendo apenas três pontos com o primeiro saque em toda a parcial.

No segundo set, o jogo foi mais fácil para o alemão. Conquistando uma quebra de vantagem, ele disparou diversos winners e cinco aces para conquistar o título de Montpellier, o segundo de sua carreira como profissional (também venceu São Petersburgo).

Com irmão, Alexander completa dobradinha

Ao lado do irmão mais velho, Mischa Zverev, Alexander terminou o dia dos sonhos com a vitória sobre o francês Fabrice Martin e o experiente duplista canadense Daniel Nestor. A conquista veio após 1h26 de partida, com o placar de 6/4, 6/7 e 10-7.

Em um primeiro set difícil, os aproveitamentos de primeiro serviço de ambas as duplas era incrível. Mas enquanto os irmãos mantiveram o alto nível jogando com o segundo saque, a outra dupla não conseguiu segurar tão firme, e perdeu a primeira parcial por 6/4.

No segundo set, os saques ainda melhoraram. Enquanto Zverev/Zverev salvaram cinco break points, Martin/Nestor salvaram três. Com mais aces e mais pontos fáceis no jogo, o único modo de decidir o vencedor era o tiebreak, onde a dupla de Fabrice e Daniel venceu com facilidade por 7-3.

Ao final da partida, o match tiebreak decidiria o campeão. Mais consistentes no serviço durante todo o jogo, Alexander e Mischa foram precisos e anotaram 10-7, quebrando o serviço dos adversários em três ocasiões.