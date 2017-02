Dimitrov supera Goffin e conquista título inédito em casa

Neste domingo (12), foi disputada a final da chave de simples do ATP 250 de Sofia, na Bulgária. Tenista da casa, Grigor Dimitrov levantou o título do torneio pela primeira vez, depois de derrotar Goffin.

O cabeça de chave número três da competição bateu David Goffin da Bélgica por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4, em uma hora e 38 minutos em quadra.

Este foi o sexto troféu na carreira do tenista da Bulgária. Logo na primeira semana do ano, Grigor já havia conquistado um título: o ATP 250 de Brisbane, na Austrália, depois de vencer na decisão o japonês Kei Nishikori.

No ano, Dimitrov tem 14 vitórias em 15 jogos

Com os pontos conquistados nesta semana, o tenista de 25 anos sobe para a 12ª posição no ranking da ATP, ficando cada vez mais próximo do top 10. No ano, Dimi já tem 14 vitórias em 15 jogos. Sua única derrota foi na semifinal do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open, para o espanhol Rafael Nadal em cinco sets, com parciais de 6/3 5/7 7/6 6/7 e 6/4. Já o belga se manteve na 11ª colocação do ranking - seu melhor resultado na carreira.

Em 2017, os dois já haviam se enfrentado em Melbourne. Assim como na partida deste domingo, a vitória foi do tenista da Bulgária em sets diretos, com parciais de 6/3 6/2 e 6/4.

O natural de Haskovo vinha de triunfo sobre o georgiano Nikoloz Basilashvili por dois sets a zero (6/1 e 6/3). Já Goffin havia passado na semifinal pelo espanhol Roberto Bautista Agut em três sets.

Zverev é campeão na França

Também neste domingo, o jovem alemão Alexander Zverev levantou o troféu. Jogando em Montpellier, na França, Sascha ganhou do tricampeão Richard Gasquet em sets diretos, com parciais de 7/6 e 6/3.

O ATP 250 de Sofia ocorreu entre os dias seis e 12 de fevereiro.