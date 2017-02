Algoz de Bellucci, Estrella Burgos conquista o tri consecutivo em Quito

Neste domingo (12), ocorreu o último dia de jogos válidos pelo ATP 250 de Quito de 2017. Na decisão da chave de simples do torneio, o experiente tenista Victor Estrella Burgos da República Dominicana levantou o troféu mais uma vez, a terceira em sua carreira.

Na capital equatoriana, o dominicano de 36 anos bateu o italiano Paolo Lorenzi de virada por dois sets a um, com parciais de 6/7 7/5 e 7/6, em duas horas e 33 minutos de jogo.

Este foi o terceiro título seguido de Estrella Burgos em Quito: em 2015, ele derrotou na final o espanhol Feliciano Lopez por dois sets a um (6/2 6/7 e 7/6). No ano seguinte, superou o paulista Thomaz Bellucci também em três sets, com parciais de 4/6 7/6 e 6/2.

Nesta edição da competição, o natural de Santiago também passou por Thomaz. Mas, desta vez, na semifinal por dois sets a zero por duplo 7/6. Já Lorenzi eliminou o cabeça de chave número dois, Albert Ramos Vinolas da Espanha.

Com os pontos conquistados, Estrella retorna ao top 100 da ATP. No início da semana, ele ocupava a 156ª posição no ranking mundial, agora, será o número 93 do mundo.

Em grande fase, Dimitrov conquista título em casa; Zverev é campeão na França

Também neste domingo, o jovem alemão Alexander Zverev levantou o troféu. Jogando em Montpellier, na França, Sascha ganhou do tricampeão Richard Gasquet em sets diretos, com parciais de 7/6 e 6/3. Já na final do ATP 250 de Sofia, na Bulgária, Grigor Dimitrov bateu David Goffin da Bélgica por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4, em uma hora e 38 minutos em quadra.

O ATP 250 de Quito ocorreu entre os dias seis e 12 de fevereiro. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.