Rogerinho desbanca João "Feijão" Souza e vai à chave principal de Buenos Aires

Na tarde dessa segunda-feira (13), um duelo entre paulistas marcou a última rodada do qualifying do ATP 250 de Buenos Aires. Jogando com propriedade, Rogério Dutra Silva anotou 6/2 e 6/2 após 1h06 de partida contra João "Feijão" Souza e garantiu vaga na chave principal do torneio.

Esse foi o sexto encontro entre os dois tenistas, e a terceira vitória do residente de Balneário Camboriú, que no retrospecto total perdeu apenas um set a menos do que Souza em todos os confrontos até hoje.

No ranking, a vitória ajuda Dutra Silva a encostar no melhor ranking de sua carreira (82°). Porém, ele ainda dependerá de diversos resultados paralelos de tenistas que disputarão os ATP's da semana. Já "Feijão" poderá subir e ocupar a 128° colocação, também dependendo de resultados.

Sendo dominado no fundo de quadra, João começou a partida já sofrendo duas quebras. Em poucos minutos, Rogerinho tinha 5/1 no placar, em um jogo onde não deu chance alguma para o mogicruzense em seus saques.

Perdendo apenas dois pontos em seus games de serviço, Dutra Silva esbanjou tranquilidade mesmo quando atacado em seu backhand, disparou cinco aces e anotou 6/2 na primeira parcial do jogo.

No segundo set, Souza até conseguiu uma quebra de saque, contando com um baixo aproveitamento (48%) de seu oponente. Mas de nada adiantou: no fundo de quadra, Rogério ainda dominava a partida. O paulistano anotou diversos winners e novamente fez 6/2 para vencer a partida.

Agora, Dutra Silva aguarda pelo sorteio que definirá seu adversário na chave principal do Argentina Open. Ele pode ter pela frente o convidado argentino Carlos Berlocq, contra quem tem retrospecto negativo de 1-3, outro qualifier a ser definido, ou o também argentino Renzo Olivo (1-0). O jogo de estreia do brasileiro na chave principal do torneio deverá ocorrer na terça-feira (14).