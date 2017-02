Dominic Thiem e o desafio de ser o favorito do Rio Open 2017

Foto: Cameron Spencer/Getty Images

O austríaco Dominic Thiem, de vinte e três anos, número 7 do ranking da ATP, começou a sua temporada em Brisbane (um dos torneios preparatórios para o Australian Open), onde chegou até as quartas de final, sendo eliminado pelo cabeça de chave número sete Grigor Dimitrov, que venceria o torneio. Ainda na Austrália, continuando a sua preparação para o primeiro grand-slam do ano, Thiem passou por apuros contra o britânico Daniel Evans (44), e novamente, foi eliminado nas quartas de final.

No Australian Open, o austríaco encontrou dificuldades logo na primeira rodada, enfrentou o alemão Jan-Lennard Struff (58), perdeu o primeiro set por 6/4, ganhou o segundo, o terceiro e o quarto (6/4, 6/4 e 6/3).

Na segunda rodada, o "Dominator" enfrentou o dono da casa Jordan Thompson (63), ganhou os dois primeiros sets com facilidade (6/1 e 6/2), no terceiro quando tudo parecia sob-controle, vacilou, e Thompson levou para o tie-break, e conseguiu ganhar o set. No quarto set, com muitas dificuldades, Thiem fechou a partida (6/4).

Na terceira rodada, o austríaco com o calendário mais maluco do circuito, novamente passou por apuros, dessa vez contra o francês Benoit Paire (42). No primeiro set, Dominic passou o trator em um desligado e comum Paire, (6/1), no segundo set, o jogo mudou completamente, Thiem dormiu e Paire acordou, o francês empatou a partida (6/4), porém, "Domi" conseguiu devolver o 6/4, duas vezes.

Nas oitavas, Thiem enfrentou o belga número 11 do mundo David Goffin, um adversário muito mais forte que os anteriores, e como esperado, o austríaco não resistiu, e acabou derrotado com parciais de 5/7, 7/6 e duplo 6/2.

Thiem terminou o primeiro grand-slam do ano tendo jogando quatro partidas e perdido sets em todas elas. Agora, finalmente teve três semanas de hiato no calendário, apenas se preparando para a temporada do saibro. Do dia 13 de fevereiro, ao dia 19, o austríaco joga o ATP 500 de Roterdã, na Holanda, e logo na primeira rodada enfrenta o décimo oitavo do ranking e recém campeão de Montpellier, Alexander Zverev.

Apesar do favoritismo no Rio, Thiem não vem tendo um bom começo de temporada, e enfrentando adversários mais acostumados ao saibro pode surpreender negativamente.