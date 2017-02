Cilic consegue virada sobre Paire e avança de fase no ATP de Rotterdam

A Rotterdam Ahoy Arena, na Holanda, novamente sedia o ATP 500 da cidade, o ABN Amro World Tennis Tournament. A quadra central foi palco de encontro de 1º rodada da chave principal entre o croata Marin Cilic, 7º colocado no ranking mundial, e o francês Benoit Paire, 42º no mesmo ranking. Em pouco mais de 2 horas de partida, Cilic virou para 2 sets a 1 o encontro e assim avançou no torneio holandês.

O 1º set foi bem equilibrado, com Cilic usando muito bem seus poderosos serviços para buscar distância segura no placar dos games. Paire sacou bem durante o set, mas garantiu vários pontos também nas trocas, fazendo o croata balançar no fundo de quadra. O detalhe foram as chances de quebra de saque, onde ambos tiveram 3 oportunidades cada, porém apenas Paire aproveitou a sua, e no 5/5 conseguiu a quebra de saque, podendo servir para o set e confirmar em rápido 40-15 e fechar o set em 7/5.

O 2º set teve o mesmo equilibrio até o 4/3 a favor de Cilic, onde ele conseguiu converter uma das 2 chances de quebra de serviço que teve sobre o francês, e na sequencia sacou com tranquilidade para vencer o set. Paire jogou mal em vários pontos, porém seu aproveitamento de pontos disputados no segundo serviço de Cilic foi extremamente baixo, apenas 10% (conquistou 1 ponto em 10 sacados pelo croata), além de seu próprio serviço retornar apenas 47% em pontos para si, brecha aproveitada por Cilic no momento mais oportuno. Set encerrado com 6/3 para Marin Cilic.

O set decisivo começou mais movimentado, e com ambos os jogadores um pouco mais “pilhados”. Logo no 5º game, Paire é novamente quebrado e a partir disso, a diferença de jogo entre os jogadores apareceu mais, tendo o francês mais nervoso e errático nas trocas, se movimentando mal e sacando mal também. Nova quebra no 7º game e assim o croata sacou para o jogo e novamente confirmou com tranquilidade, fechando 6/2 em 2h03 de partida no total.

Cilic vai enfrentar seu compatriota e parceiro na Copa Davis, Borna Coric, que precisou de 2h16 de jogo e dois tie breaks para bater o russo Karen Kachanov por 2 a 0.