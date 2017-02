Marcelo Melo disputará o Rio Open ao lado de Lukasz Kubot

Rio Open: Marcelo Melo

Pelo quarto ano seguido, a cidade do Rio de Janeiro abrigará o maior torneio da América Latina. O Rio Open (ATP 500) acontecerá de 20 a 26 de fevereiro e oferecerá mais de US$ em premiação. Várias estrelas do tênis internacional estão inscritas no torneio, nas duplas um dos grandes nomes é o brasileiro Marcelo Melo (9) que foi líder do ranking em 2015 acabando com o reinado dos irmãos Bryans.

Marcelo chega embalado para mais uma edição do Rio Open. Nesse ano, o mineiro vem acompanhado nas duplas pelo seu novo parceiro Lukasz Kubot (20) da Polônia e espera poder erguer pela primeira vez a taça do torneio carioca, principal competição no Brasil.

Apenar de nunca ter vencido o torneio, Marcelo já conquistou bons resultados com cinco vitorias e três derrotas. Na primeira edição do Rio Open em 2014 o número nove do mundo chegou a final do torneio ao lado do espanhol David Marrero (41), mas perderam para a dupla colombiana Juan Sebastian Cabal (31) e Robert Farah (31). Uma derrota amarga para Marcelo que poderia ter conquistado o primeiro ATP 500 do Brasil.

Na temporada seguinte, Melo alcançou o topo do ranking mundial de duplas, mas não conseguiu ir longe no torneio carioca. Ao lado do austríaco Julian Knowle (85), o brasileiro entrou no torneio como cabeças de chave número três e perder na primeira rodada para o espanhol Pablo Andujar (854) e Olivier Marach (36) da Áustria.

Já no ano passado, Melo se uniu ao também mineiro Bruno Soares (7) para competir no torneio visando as Olimpíadas Rio 2016. A dupla foi muito bem avançou até a semifinal quando perdeu para a dupla espanhola Pablo Carreno Busta (17) e David Marrero.

Nesta temporada Melo iniciou o ano renovado ao lado do seu novo parceiro Kubot. Já no final do ano passado, a dupla conquistou o ATP de Viena. Após o torneio austríaco os dois tenistas competiram mais duas vezes e não obtiveram bons resultados.