Thiago Monteiro atropela Estrella Burgos e avança em Buenos Aires

Ganhou moral! Na tarde desta quarta-feira (15), o brasileiro Thiago Monteiro fez uma grande partida no ATP 250 de Buenos Aires. Com o placar de 6/2 e 6/1, ele atropelou o dominicano Victor Estrella Burgos, que há três dias sagrava-se tricampeão em Quito. A partida durou apenas 50 minutos, e foi a primeira entre os dois tenistas.

No ranking, Burgos poderá perder até três posições, terminando a semana em 96°. Já Monteiro irá deixar de ter os pontos que conquistou no Rio Open do ano passado. Ele poderá terminar a semana fora do Top 90. Atualmente, vai ficando em 88°.

O primeiro set foi de diferentes momentos. Enquanto Estrella Burgos conseguiu uma quebra de serviço, Thiago devolveu na mesma moeda, três vezes. Jogando com muita propriedade, o cearense anotou 6/2 com muita facilidade e perdendo apenas um ponto dos que jogou com o primeiro serviço.

Na segunda parcial, o brasileiro foi ainda melhor. Perdendo apenas dois pontos de serviço (2/18), Monteiro mandou completamente no jogo, deixando o dominicano perdido. No final, o brasileiro seguiu atacando e dominou com maestria, anotando 6/2 e 6/1 em apenas 50 minutos.

Agora, Thiago avança para enfrentar o veterano espanhol Tommy Robredo, que conseguiu entrada no torneio através do ranking protegido. Este será o primeiro enfrentamento entre os dois tenistas na história do circuito.

O espanhol, que disputa seu primeiro torneio de 2017, surpreendeu na primeira rodada ao derrotar o italiano Fabio Fognini. Sua última vitória a nível de circuito havia sido no Australian Open 2016, quando bateu o tunisiano Malek Jaziri por 8/6 no quinto set.