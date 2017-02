Frustração em dobro: André Sá e Marcelo Demoliner são eliminados do Argentina Open

André Sá teve imensas dificuldades na partida de hoje (Foto: Getty Images)

Foi triste o dia dos duplistas brasileiros em Buenos Aires. Jogando com Tommy Robredo, o mineiro André Sá perdeu por 6/2 e 6/1 para a dupla de Paolo Lorenzi e Stephane Robert, enquanto o gaúcho Marcelo Demoliner teve de abandonar a partida contra Santiago González e David Marrero, devido a uma lesão na coxa.

No ranking, André Sá é atualmente o 51° colocado. Porém, ele ainda pode perder cinco posições nesta semana. Já Marcelo Demoliner perde nesta semana 180 pontos, caindo de 55° para a 67° posição na tabela.

Demoliner e Daniell desistem no começo

No aquecimento, já era notável que havia algo estranho com a mobilidade de Marcelo. Apesar disso, ele e o neozelandês Marcus Daniell foram para a partida, onde conseguiram até anotar um game antes do gaúcho desistir do jogo. Vitória do mexicano González e do espanhol Marrero, por 1/1 ret.

Sá e Robredo são massacrados em quadra

Desde o começo do jogo, André e Tommy não tiveram descanso. Desde o 1/1 no primeiro set, a dupla foi bombardeada com break points. Na primeira parcial, eles conseguiram salvar seis, mas não evitaram outros dois, que definiram o placar de 6/2 a favor da dupla italiano-francesa.

No segundo set, Sá e Robredo subiram seu nível de jogo, à medida que Lorenzi e Robert fizeram o mesmo. No final, a dupla até teve um break point, mas este foi salvo pelo italiano e o francês, que novamente foram superiores para vencer por 6/2 e 6/1.