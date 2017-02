Rio Open 2017: ex-top 10, Janko Tipsarevic marca presença na chave principal

Janko Tipsarevic (foto:GettyImages)

Um dos grandes nomes que vai participar da chave principal do ATP 500 Rio Open, o maior ATP da América do Sul, é o tenista sérvio Janko Tipsarevic, ex-top 10 que recebeu convite da organização para a competição.

Esta é a primeira vez que Tipsarevic joga na América do Sul. "Não foi uma decisão fácil, já que eu nunca tinha jogado a gira da América do Sul na minha carreira, mas só o tempo dirá (se foi uma boa decisão). Gostaria de dar um grande abraço no Luiz (Carvalho, diretor do Aberto do Rio), primeiro por me conceder o convite para o Rio, mas também por ser um grande fator de decisão para os outros torneios a me conceder convites. Espero não desapontar as expectativas", disse o tenista, que também recebeu convite para disputar o ATP 250 de Buenos Aires.

Prestes a completar 33 anos de idade (em 22 de junho), o sérvio busca retornar às melhores posições do ranking. Por conta de um tumor benigno que apareceu no seu calcanhar em 2013, Tipsarevic ficou fora do circuito durante toda a temporada 2014, caindo para a 572ª posição do Ranking. O tenista retornou apenas em 2015, no ATP 250 Chennai Open, também através de convite. Conseguiu disputar apenas 10 partidas no ano. Na temporada seguinte, 2016, disputou 33 jogos e conquistou um título de nível Challenger. Algumas lesões musculares também o acompanharam neste período de readaptação ao circuito. "Eu não sinto que estou completamente em forma. Mas há quatro meses atrás eu estava em um hospital passando por uma cirurgia, então estou feliz por onde estou agora", disse no início do ano.

Em 2012, classificou-se para o ATP Finals pela primeira vez, perdendo seus 3 jogos na primeira fase. Também chegou a disputar o ATP Finals em 2011, mas substituindo Andy Murray, que se machucou na primeira partida. Fez dois jogos, um contra Thomas Berdych e contra seu compatriota Novak Djokovic.

Talentoso e estiloso, Tipsarevic chama a atenção pelas tatuagens e por ser um dos poucos tenistas que usa óculos no circuito. Mas o acessório não serve apenas para proteger do sol, já que o jogador também sofre de miopia. "Demorei um pouco para me acostumar com eles, mas, depois que você sente confortável para jogar de óculos, fica muito mais fácil", disse em entrevista.

Perfil

Data de Nascimento: 22.06.1984

Nacionalidade: Sérvia

Altura: 1,80m

Melhor ranking ATP: 8

Ranking atual: 94

Empunhadura: direita

perfil no twitter: @TipsarevicJanko