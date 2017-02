Marin Cilic derrota compatriota Coric e vai enfrentar Tsonga no ATP de Roterdã

O croata Marin Cilic, número 7 do ranking ATP e cabeça de chave 1 do ATP 500 de Roterdã, derrotou nesta quinta-feira seu compatriota, o jovem Borna Coric, por 2 sets a 1, parciais 6-1 2-6 e 6-4, garantindo vaga nas quartas de final do torneio na Holanda.

Para chegar na primeira semifinal da temporada, Cilic precisa passar pelo francês Jo-Wilfried Tsonga. O retrospecto é positivo para o croata, que venceu 5 das 6 partidas onde já enfrentou Tsonga.

Marin Cilic começou a partida muito mais consistente, com primeiro e segundo serviços quase impecáveis. Com 5 aces e 80% de aproveitamento do primeiro saque, Cilic venceu o primeiro set por 6-1.

No segundo set, o #NextGen Coric voltou melhor no jogo. Jogando com mais intensidade, o jovem foi o responsável por um dos melhores pontos da partida:

No terceiro set, Cilic conseguiu salvar 5 break points no 3-3. E logo retomou o controle da partida e saiu com vitória.

"É sempre difícil jogar contra um compatriota e Borna tem se saído muito bem no seu retorno (Coric passou por uma cirurgia no joelho). Não foi uma partida fácil, mesmo depois de vencer o primeiro set rapidamente", disse o ex-campeão do US Open. "Sabia que o terceiro set seria difícil. Eu apenas tentei ser mentalmente forte, apenas alguns pontos decidiram o resultado".

Esta foi a terceira vez que Cilic derrotou Borna Coric. A primeira foi no Masters 1000 de Shangai em 2015 e a segunda no Masters 1000 de Cincinnati, em 2016. Mas não está sendo um início de temporada fácil para o croata de 28 anos, que sofreu uma derrota na primeira rodada do ATP de Chennai, para o desconhecido Josef Kovalik - que saiu do qualificatório - e em Montpellier, também na segunda rodada, perdendo para Dustin Brown. No Aberto da Austrália, foi derrotado na segunda rodada para Dan Evans.