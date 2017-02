Berdych elimina Gasquet em sets diretos no ATP 500 de Rotterdam

O ABN Amro World Tennis Tournament, ou ATP 500 de Rotterdam, na Holanda, segue nesta semana com jogos das oitavas de final da chave principal. O tcheco Tomas Berdych teve pela frente o sempre complicado francês Richard Gasquet. Apesar do trabalho no 1º set, no 2º o tcheco consolidou seu jogo e fechou a partida com 2 sets a 0, em menos de 1h30 em quadra.

O 1º set viu um Gasquet mais sólido de fundo e não errando absolutamente nada. Com isso, as pauladas de Berdych não o ajudaram, sendo quebrado logo no game inaugural, e vendo o francês abrir vantagem de 3/1 no set.

Conseguindo uma quebra de serviço, e servindo bem logo depois, o tcheco voltou ao jogo e assim equilibrou mais as forças, dentro dos games de serviço de cada jogador.

As trocas de fundo e boas movimentações de Gasquet o ajudaram a garantir seus games até o tie break, assim como os fortes saques e as batidas retas de direita de Berdych, sempre buscando winners.

Na decisão do set, o placar de 7-4 para o tcheco jogando muito, e minando as bolas mais altas com spin de Gasquet com pauladas muito rápidas, jogo clássico de Tomas.

Já no set seguinte, quem se viu atrás no placar foi o francês, quebrado logo no 1º game, e perdendo o game de saque de Berdych de 40-0. Conseguiu confirmar seu saque com certa dificuldade depois e assim ficar apenas um game atrás. E ficou nisso. Com mais duas quebras na sequência, e uma movimentação ruim, denotando um certo cansaço, Richard não foi páreo para o jogo constante de Berdych, que subiu à rede mais vezes, e foi agressivo o tempo inteiro.

Para se ter ideia, o tcheco fez o “saque perfeito” nas vezes que serviu: todos os serviços iniciais e os segundos serviços retornaram com pontos para si: 100% de pontos conquistados no saque.

Já Gasquet teve apenas 25% dos pontos conquistados quando colocou seu 1º serviço na quadra adversária, muito pouco para o serviço inicial. O placar marcou 6/1 na dupla falta do francês, e o relógio 1h19 de jogo.

O adversário de Berdych será o atual campeão do torneio holandês, o eslovaco Martin Klizan, que bateu o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1.