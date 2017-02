Thiem passa trabalho, mas bate Simon e avança em Rotterdam

A quadra central da Rotterdam Ahoy Arena, que sedia o ATP 500 da cidade holandesa, foi palco de uma belo jogo entre o TOP 10 austríaco Dominic Thiem e o francês Gilles Simon. O jovem 8º colocado do ranking da ATP se aproveitou bem de seu jogo rápido e com boa movimentação para superar as defesas e angulos de bolas do francês, e assim ganhar a partida por 2 sets a 0.

O 1º set viu Thiem ter 3 breaks contra seu saque, porém nenhum deles convertidos pelo rival, que por sua vez teve apenas 1 break contra, e levou o revés, que o ajudou a perder o set equilibrado por 6/4.

Enquanto Simon aproveitou bem seu 2º serviço, tendo alto aproveitamento (mais de 80%), Thiem conseguiu colocar seu 1º serviço mais vezes em quadra, e isso lhe rendia bons frutos nas trocas. Como de costume de ambos, um set disputado com longas trocas, e sempre bem anguladas, pouquíssimas bolas retas e no meio da quadra, oferecidas.

O 2º set viu novamente uma quebra de início de Simon, e um roteiro idêntico ao set anterior: longas trocas, com bolas sempre buscando as laterais da quadra, e bela movimentação de ambos os jogadores. Detalhe é que desta vez Thiem arriscou um pouco mais em seu saque, permitindo que Simon conseguisse a devoluação de um break, e assim voltando ao equilibrio já denotado em todo o jogo.

O tie break foi inevitável e nele, Simon se apresentou um pouco errático na tentativa de abrir a quadra austríaca, e acabou perdendo por 7-4 o set e assim o jogo.

Dominic Thiem terá nas quartas outro duelo com francês, e desta vez será uma das belas surpresas do torneio, Pierre-Hughes Hebert. Ele veio do qualifying e bateu nas oitavas o russo, também vindo do qualifying, Evgeny Donskoy em sets diretos.