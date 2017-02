Dimitrov faz bom jogo e elimina Istomin em Rotterdam

Google Plus

O búlgaro Grigor Dimitrov vem mostrando ótimos resultados em 2017, e no ATP 500 de Rotterdam, na Holanda, não está sendo diferente. O talentoso tenista teve pela frente a grata surpresa do Australian Open e Lucky Loser do qualy na Holanda, o uzbeque Denis Istomin.

Um belo 1º set se contrastou com o set decisivo bem diferente, e no caso bom para Grigor, que venceu em sets direitos e avançou às quartas de final do torneio.

O set inicial teve boas trocas, porém com bastante erros não forçados de ambos e usando bem as subidas na rede, quando necessárias. Apenas uma quebra de cada lado e o comando das ações em games de saque fizeram que os atletas tivessem que disputar um tie break para definir o vencedor do set.

Com o set todo jogado em trocas, erros e subidas à rede, a decisão do mesmo não foi diferente, tendo Dimitrov vencedor por 9-7. Istomin jogou bem, e se mostrou firme em muitas trocas, mas claramente alguns erros e bolas mais curtas ou lentas o incomodavam, e foi nisso que Dimitrov conseguiu marcar os pontos.

O 2º set viu Istomin se movimentar bem menos e ficar extremamente vulnerável às bolas mais pesadas e fundas de Dimitrov, que passou a comandar os pontos desde o seu início, inclusive no saque do uzbeque.

Denis buscou a rede para tentar matar alguns pontos, mas a eficiência dos voleios não estava sendo páreo para a precisão dos golpes de Dimitrov. Minando cada vez mais o uzbeque, Grigor estava acelerado e rápido o tempo inteiro no set, chegando inteiro em todas as bolas, e com isso fazendo Denis errar demais e ser quebrado duas vezes no set. O resultado de 6/1 logo veio, marcando 1h32 de total de jogo.

O próximo confronto do búlgaro será contra o belga David Goffin, que venceu o Wild Card holandês Robin Haase por 2 sets a 1. A partida se dá logo após Dimitrov ganhar o ATP 250 de Sofia justamente sobre o belga.