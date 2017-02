João Pedro Sorgi é superado por De Greef na abertura do qualy do Rio Open 2017

(Foto: Divulgação/CBT)

Convidado pela organização para disputar a chave de qualyfing, João Pedro Sorgi (#349) não foi além da primeira rodada do Rio Open 2017. Estreando neste sábado (18), em partida realizada no Jóquei Clube Brasileiro, o brasileiro foi superado pelo belga Arthur De Greef (#141) por 2 sets a 0 (6/4, 6/3), em 1h37 de partida.

+ TEMPO REAL: cobertura interativa VAVEL do Rio Open 2017

E não se pode nem reclamar do histórico do confronto. O duelo pelo qualify do Rio Open 2017 foi o primeiro na história entre João Pedro Sorgi e Arthur De Greef. Melhor para o belga que avançou para a fase final e está a uma vitória de entrar na chave principal do torneio.

De Greef agora aguarda o seu próximo adversário, que será definido na outra partida do chaveamento, disputada entre o dominicano Victor Estrella-Burgos (#93) contra o espanhol Ruben Ramirez-Hidalgo (#155). O duelo ocorre neste domingo, no Jóquei Clube Brasileiro.

Sorgi ganhou convite para o qualyfing do Rio Open 2017 por viver o melhor momento de sua carreira. Em 2016, subiu mais de 350 posições no ranking da ATP e disputou duas finais de torneios da série Future e uma semifinal no Challenger do Equador, quando derrotou jogadores como Victor Estrella Burgos, Leonardo Mayer e Facundo Bagnis.

Conheça o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.