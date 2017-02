Orlandinho joga bem, mas é superado por rival argentino e cai no qualy do Rio Open 2017

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Orlando Luz é tratado como uma promessa do tênis brasileiro. E não é para menos devido aos seus resultados nas categorias juvenis. Na tarde deste sábado (18), no Jóquei Clube Brasileiro, mais um capítulo em sua ainda curta história. Contra o argentino Guido Andreozzi, na abertura do qualyfing do Rio Open 2017, foi superado por 2 sets a 1 (5/7, 6/3, 6/4), em 2h19 de partida.

+ TEMPO REAL: cobertura interativa VAVEL do Rio Open 2017

Mas, quem acredita que esta foi a primeira partida entre os tenistas, se enganou. Orlandinho e Andreozzi já se enfrentam em 2015, pelo Challenger de Santos, onde o brasileiro levou a melhor vencendo por 2 sets a 1 (6/3, 4/6, 6/3), em 2h07 de partida.

Andreozzi agora aguarda o seu próximo adversário, que será definido na outra partida do chaveamento, disputada entre o argentino Nicolas Kicker (#126) contra o chileno Garin Christian (#189). O duelo ocorre neste domingo, no Jóquei Clube Brasileiro.

Orlando Luz, número um do ranking mundial juvenil em 2015, foi recebeu o primeiro convite para o qualyfing por ser uma das maiores promessas do tênis nacional. Aos 16 anos, foi medalha de ouro em duplas nos Jogos Mundiais da Juventude e campeão de duplas em Wimbledon. Aos 17, conquistou o bicampeonato do Banana Bowl e do Campeonato Internacional Juvenil de Porto Alegre.

Conheça o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.