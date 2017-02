Sorteio da chave principal do Rio Open 2017 ao vivo online

Google Plus

Acompanhe conosco à partir das 17h30 no horário de Brasília.

Assim como no ano passado, o Shopping Leblon sediará o evento de sorteio. O duplista Bruno Soares estará presente no evento do sorteio.

Mas antes de sabermos a chave principal, o Rio Open 2017 já começou com o Qualy, classificando quatro tenistas. Dentre eles, Orlando Luz e André Ghem, brasileiros com expectativas altas.

Dois nomes serão homenageados pelo Rio Open em 2017: Luiz Mattar e André Silva. Luiz foi o brasileiro melhor rankeado no circuito por sete anos. Em 1989, atingiu a 29º colocação, a quinta melhor de um brasileiro na história. André é hoje o diretor do Masters 1000 de Cincinatti. Antes, chegou a trabalhar com Roger Federer, na sua empresa a TEAM 8.

Os preços também seguem inalterados na maioria dos dias, exceção para as rodadas de sexta-feira e domingo que aumentaram seu valor em 5%.

Sem a chave feminina, o Rio Open teve seus horários alterados para 2017. Com seis dias de competição, as rodadas começarão mais tarde – a partir de 16h30 - fugindo assim do forte calor que atinge o Rio de Janeiro na época.

Diferente dos anos anteriores, o Rio Open não terá chave feminina na edição 2017. O evento da WTA foi emprestado à Budapeste, mas pode retornar nas próximas edições. De acordo com a IMM, organizadora do evento, a alteração visa o desenvolvimento orgânico do evento que buscará crescer apenas como um ATP 500 independente na chave masculina.

Destaque para o britânico Jamie Murray - irmão de Andy Murray - que, ao lado do brasileiro Bruno Soares, formará a dupla número 1 do ranking da ATP. Outro anfitrião, Marcelo Melo formará parceria com Lukaz Kubot.

No entanto, será nas duplas onde o Rio Open vai brilhar. Com a chave mais forte de sua história, trará sete campeões de Grand Slam ao saibro carioca.

É o maior torneio de tênis da América do Sul e vai reunir nomes como Kei Nishikori, Dominic Thiem, David Ferrer e brasileiros como Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro.

Nesta tarde, teremos uma transmissão um pouco diferente. Ao invés do tradicional tempo real de partida, hoje, você acompanha o sorteio da chave principal do Rio Open 2017.

