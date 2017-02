Tsonga passa por Cilic em sets diretos e avança às semifinais em Rotterdam

As quartas de final do ATP 500 de Rotterdam, na Holanda, tiveram uma ótima partida entre 2 dos 15 melhores tenistas do mundo. O atual 7º colocado do ranking mundial, o croata Marin Cilic, teve pela frente a dura missão de jogar contra o 14º do mundo, o francês Jo-Wilfried Tsonga. Em 2 horas cravadas de partida, o francês conseguiu a vitória por 2 sets a 0, precisando de 2 tie breaks para isso.

A partida teve uma grande equilíbrio o tempo inteiro, tendo poucas chances de quebras de saque para ambos. A chave da partida foi movimentação, uma vez que tanto ao atacar, quanto nas defesas, Marin e Tsonga conseguiram cobrir bem suas quadras e assim conquistar pontos importantes.

Para se ter uma ideia, o aproveitamento de saque dos atletas foi muito parecido durante os 2 sets, assim como a conversão de pontos de cada 1 deles em seus respectivos saques. Durante o início do jogo, as trocas de bolas estavam rápidas, mas usando bastante as paralelas , além de alguns erros ao tentar aprofundar algumas bolas, isso de mabos os lados. O tie break teve vitória do francês por 10-8.

O 2º set seguiu a mesma tocada, porém com ambos os jogadores buscando cada vez mais as laterais das quadras. Apesar da altura e estilo de jogo, Cilic conseguiu se defender bem e correr os lados da quadra buscando as bolas mias anguladas. Os ataques de Tsonga em sua potente direita faziam efeito na maioria das vezes, porém apenas quando sacava, não conseguindo comandar pontos na maioria das vezes em que o croata sacou. Novo tie break disputado e com 7-5, Tsonga liquidou a fatura e é um dos semifinalistas.

Seu adversário de sábado será o tcheco Tomas Berdych, que bateu o atual campeão do torneio, o eslovaco Martin Klizan, por duplo 6/3.