Novo favorito, Dominic Thiem vence Tipsarevic no Rio Open 2017

Foto: Diego Luz / VAVEL Brasil

A juventude venceu a experiência. Por mais idade e história que Janko Tipsarevic tenha no circo do tênis, isso não foi o suficiente para encarar a jovialidade de Dominic Thiem, uma das maiores esperanças no circuito para o futuro.

No saibro carioca, Thiem não deu sopa ao azar, dominou do começo ao fim e confirmou favoritismo contra Tipsarevic. Cabeça de chave número 2 do Rio Open e um dos principais favoritos ao título, o austríaco de 23 anos bateu o sérvio por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em pouco mais de 1h30.

Agora, Thiem encara sérvio Dusan Lajovic na sequência no torneio. No ano passado, Dominic perdeu nas semifinais para Guido Pella, quando todos o apontavam como finalista contra Rafael Nadal. Naquela edição, Pablo Cuevas venceu Pella, conquistando o inédito título.

+ TEMPO REAL: cobertura interativa VAVEL do Rio Open 2017

Até então, antes da primeira rodada do Rio Open 2017, Dominic Thiem e Janko Tipsarevic nunca haviam se enfrentado. O veterano sérvio de 32 anos e atual 94 do mundo retorna de lesão e aos poucos busca a velha forma. Sempre polêmico por suas discussões com a arbitragem e com um jeito extravagante de jogar - gosta de usar óculos escuros - Janko é figurinha carimbada entre os tenistas mais conhecidos atualmente.

Com a vitória, Thiem mantém viva sua saga por mais um título em sua carreira - já conquistou sete títulos de simples, mas ainda nenhum torneio Grand Slam. Ao lado de nomes como Alexadr Zverev e Grigor Dimitrov, é apontado como um dos futuros grandes nomes do esporte.

O jogo

Mais técnico e com enorme futuro, Thiem mostrava superioridade nas trocações, com uma esquerda potente e uma direita que castigava o veterano rival. Ainda assim, a partida se mantinha equilibrada e só foi encaminhada já na reta final, quando Thiem acelerou o ritmo e quebrou para sacar e fechar o primeiro set.

O panorama se manteve no set seguinte. A diferença foi que o falante austríaca errou mais durante o jogo, forçando lances em sua esquerda. Tipsarevic tentou ser mais regular e quase levou o jogo para o tie-break, mas novamente foi quebrado e deixou caminho aberto para o jovem tenista, que não vacilou e fechou a partida.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.