Fognini vence revanche contra Robredo e avança no Rio Open 2017

(Foto: Diego Luz/VAVEL)

Tinha clima de revanche. Fábio Fognini e Tommy Robredo são dois grandes nomes da história no tênis, mas travaram um duelo particular na quadra central do Jóquei Clube Brasileiro. Há uma semana, no ATP de Buenos Aires, os tenistas se enfrentaram também pela primeira rodada e o espanhol levou a melhor. No Rio de Janeiro, outro capítulo dessa história. No saibro carioca, vitória do italiano por 2 sets a 0 (6/2, 6/4), nesta terça-feira (21), em 1h20, pela primeira rodada do torneio.

+ TEMPO REAL: cobertura interativa VAVEL do Rio Open 2017

Até então, antes da primeira rodada do Rio Open 2017, Fábio Fognini e Tommy Robredo já haviam se enfrentado em outras 12 oportunidades - com vantagem mínima para o espanhol que venceu cinco confronto, contra quatro do italiano. A mais emblemática aconteceu em 2013, na final do ATP da Croácia, onde o espanhol levou a melhor por dois sets a 0, com sonoras parciais de 6/0 e 6/3.

Com a vitória, Fognini mantém viva sua saga por mais um título em sua carreira - já conquistou cinco títulos de simples. Ao italiano resta aguardar a definição de seu próximo adversário, que virá da partida disputada entre o também espanhol Albert Ramos-Viñolas e o francês Stephane Robert. A organização do evento ainda não divulgou a data do confronto.

Não custa lembrar que Tommy Robredo é considerado um dos grandes nomes do tênis espanhol, tendo chegado a posição de 16 do mundo em 2009, sua melhor na história do ranking. Já Fábio Fognini é bastante conhecido pelos brasileiros por ter chegado à final do Rio Open 2015, eliminando Rafael Nadal na semifinal, mas perdendo para David Ferrer na decisão.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.