Campeão em Buenos Aires, Dolgopolov vence Ferrer e estreia com pé direito no Rio Open 2017

Ferrer x Dolgopolov - Rio Open

Não dá para dizer que foi um jogo sem história. E não pela trajetória no tênis, mas até por seus feitos no Rio Open. Tratava-se de um David Ferrer, campeão do torneio na edição 2015, contra um Alexandr Dolgopolov, finalista da competição em 2014. Por si só, um confronto de peso. Melhor para o ucraniano que venceu por 2 sets a 0, com parcial de duplo 6/4, em 1h23 de partida, na primeira rodada do torneio.

Até então, antes da primeira rodada do Rio Open 2017, David Ferrer e Alexandr Dolgopolov já haviam se enfrentado em outras 12 oportunidades - com freguesia convincente do espanhol que venceu 9 confrontos. O mais recente aconteceu em 2016, no US Open, quando o ucraniano se retirou por lesão após estar perdendo o primeiro com parcial de 6/5.

Com a vitória, Dolgopolov mantém viva sua saga por mais um título em sua carreira - já conquistou 2 títulos de simples. O ucraniano terá pela frente o argentino Horácio Zeballos, que eliminou Carlos Berlocq na primeira rodada.

David Ferrer é um velho conhecido do saibro carioca. Participando de sua quarta edição seguida do Rio Open, o espanhol levantou o troféu na edição 2015 quando venceu o italiano Fábio Fognini na decisão por 2 sets a 0 (6/2, 6/3). No caminho, venceu nomes como Gimeno Traver, de Bakker, Juan Mónaco e Haider Maurer.

Já Dolgopolov também tem uma campanha de destaque no Aberto, onde chegou à final de 2014, mas acabou superado pelo também espanhol Rafael Nadal por 2 sets a 0 (6/3, 7/6(3)). Até chegar na finalíssima, o ucraniano superou Nicolás Almagro, Facundo Bagnis, Fábio Fognini e David Ferrer.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.