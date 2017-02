Thiago Monteiro sua, vira contra Gastão Elias e segue vivo no Rio Open 2017

(Foto: Diego Luz/VAVEL)

Thiago Monteiro tem motivos especiais para gostar do Rio Open. Quadrifinalista da edição 2016, o atual número 2 do Brasil deu sorte no sorteio das chaves e estreou contra Gastão Elias, um adversário teoricamente tranquilo. Mas a facilidade ficou apenas na teoria. Dentro de quadra, uma batalha de três sets. Nesta terça-feira (21), o brasileiro precisou suar a camisa para vencer de virada na primeira rodada, por 2 sets a 1 (2/6, 7/6(4), 6/4), em 2h24.

Até então, antes da primeira rodada do Rio Open 2017, Thiago Monteiro e Gastão Elias já haviam se enfrentado em outras duas oportunidades - sendo uma vitória para cada. Em 2013, o brasileiro levou a melhor ao vencer por 2 sets a 0 (6/3, 6/2) no Challenger de São Paulo. Em 2015, a revanche do português em 2 sets a 1 (2/6, 6/3, 6/2), em Santiago.

Com a vitória, o brasileiro mantém viva sua saga pelo seu primeiro título a nível ATP da carreira. Ambos os tenistas só detém título a nível Challenger. O brasileiro levantou o troféu em 2016, em Aix en Provence, após vencer o argentino Carlos Berlocq na decisão. Já o português tem duas conquistas, em 2015 e 2016, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, respectivamente.

Para a próxima rodada, Thiago Monteiro aguarda a definição de seu próximo adversário, que virá da partida disputada entre o também brasileiro Thomaz Bellucci e o cabeça de chave número 1 Kei Nishikori. Expectativa de "pedreira" para a segunda fase. A organização ainda não divulgou a data do confronto.

Vale lembrar que Thiago Monteiro é tratado como uma promessa do tênis brasileiro. Número 2 do mundo no circuito juvenil, conviveu com lesões nos primeiros anos como profissional. Em 2016, viveu o melhor ano da carreira após receber um convite no começo do ano para jogar o Rio Open e chegar nas quartas de final. O jovem surpreendeu ao eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga, Nicolás Almagro e Gilles Simon, ambos ex-integrantes do top 10 mundial.

A partida

Principal esperança do Brasil, Thiago Monteiro começou a partida apagado. Fora de sintonia, foi quebrado logo no primeiro game e demorou para se encontrar. No seu segundo serviço, outra quebra. O placar foi alterado a favor do brasileiro apenas no quinto game, mas Gastão Elias já vencia por 4/1. Superior, venceu o primeiro set sem maiores sustos.

Na segunda etapa, Monteiro se reencontrou dentro de quadra. Gastão seguiu fazendo bom jogo, mas o brasileiro voltou a pressionar e igualar as ações. Tão iguais que foram decididas apenas no tie-break. A torcida fez sua parte tirando a concentração do rival, que reclamou dos gritos da torcida com o árbitro. No décimo ponto, mini-break para o brasileiro que sacaria para vencer pouco depois. Empate no placar com parciais de 7/6(4).

No terceiro set, a boa fase era todo do brasileiro, que também contava com o apoio da torcida. A quebra para Monteiro veio cedo, logo no terceiro game, o que rendeu uma raquete jogada no chão pelo português e algumas vaias vindas das arquibancadas. Com mais intensidade, a vitória chegaria no décimo game, com parcial de 6/4 e virada por 2 sets a 1.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.