Guilherme Clezar luta, mas é superado por espanhol e cai no qualy do Rio Open 2017

Foto: Divulgação / Rio Open

Uma batalha pela vaga na chave principal. Esse pode ser o resumo do encontro entre o brasileiro Guilherme Clezar, atual 286 da ATP, contra o espanhol Roberto Carballes Baena, 131 do ranking e que coleciona boas atuações no saibro pelo mundo. No saibro carioca, a briga por uma vaga entre os quatro que avançam do qualifier durou 2h11, mas como o rival espanhol comemorando no final.

Com parciais de 1/6, 6/1 e 6/4, Carballes Baena venceu Guilherme Clezar por 2 sets a 1 e agora aguarda mais um sorteio para saber seu adversário na chave principal. As únicas certezas são de enfrentar o português João Sousa, o atual campeão Pablo Cuevas ou outro tenista vindo do qualifier.

Até então, Clezar e Baena nunca tinham se enfrentado. Nessa primeira vez, melhor para espanhol, que segue vivo no principal torneio da América do Sul. Com a vitória, mantém viva sua saga pelo seu primeiro título a nível ATP da carreira. Já que ambos os tenistas ainda não conseguiram nenhum título na curta trajetória no circuito.

Vale lembrar que Guilherme Clezar é tratado como uma promessa do tênis brasileiro. Nascido em Porto Alegre, o menino de 24 anos conseguiu sua primeira vitória a nível de ATP após desistência de seu rival Kovalik, na primeira rodada do Qualifier do Rio Open. O menino ainda tem um longo caminho pela frente.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.