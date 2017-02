Bellucci elogia torcida e projeta duelo contra Nishikori: "Tenho boa chance de surpreender"

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Número 1 do Brasil, Thomaz Bellucci é o principal nome do país na chave de simples no Rio Open 2017 - que também contra com Thiago Monteiro, Rogério Dutra Silva e João Souza. No entanto, terá pela frente um duro adversário, número 5 do mundo Kei Nishikori. Neste domingo (19), o tenista concedeu coletiva e projetou seu confronto contra o rival japonês. Como destaque, lembrou que pode surpreender com o apoio da torcida.

“É um dos caras mais atléticos do circuito, muito ágil, com um primeiro saque muito bom, muito bem colocado. É um jogo que vou ter que variar muito e não deixar ele tão confortável, que é perto da linha, entrando na quadra. Vou tentar o máximo jogar ele pra trás e evitar isso. Talvez o saibro seja o pior piso dele. Talvez seja uma boa chance de surpreender na primeira rodada” afirmou.

Atualmente na posição de número 75 no ranking mundial, Bellucci não tem dado sorte nos sorteios do Rio Open. Será a segunda vez em três anos que enfrentará o cabeça de chave número 1 - tenista melhor rankeado e principal favorito ao título. Como fazer para surpreender? O brasileiro tem a fórmula: o apoio da torcida que lhe rendeu confiança dentro de quadra no Aberto do Rio e nos Jogos Olímpicos.

“Vou jogar em casa, com a torcida. Nos últimos anos, a torcida me apoiou, até quando joguei contra Nadal e Dolgopolov. Me dá uma motivação a mais, uma confiança. Pra mim, é essencial, por tudo que esse torneio representa pra mim”, concluiu.

Como bem lembrou o brasileiro, o saibro não é o piso mais querido por Nishikori, mas também há outro diferencial que pode favorecer o tenista local: o calor. No último sábado (18), David Ferrer foi outro que concedeu entrevista e comentou sobre o clima do Rio de Janeiro. Bellucci comentou sobre a mudança de horário e o quanto isso pode interferir para seu jogo e para o público.

“Fiz pré-temporada de quase 1 mês e meio e estava até mais calor do que agora. Essa semana estou treinando no Rio desde quarta-feira. A adaptação foi feita e estou treinando duro. Todo jogador sente o calor e o torneio é famoso por ser um dos mais quentes do circuito e não é todo mundo que gosta de jogar nestas condições. Então, pro jogador e pro público, é melhor começar um pouquinho mais tarde"

Nishikori e Bellucci se enfrentam na próxima terça-feira (21), na rodada noturna. Será a segunda partida entre os tenistas que debutaram no confronto em 2015, em Roland Garros, com vitória fácil do japonês por 3 sets a 0 (7/5, 6/4, 6/4), em pouco mais de 2h20 de partida.