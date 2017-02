Estrela do Rio Open, Nishikori nega desgaste físico e anseia por estreia contra brasileiro

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Kei Nishikori é o homem a ser batido no Rio Open 2017. E sem a presença de Rafael Nadal, também gabarita-se como a principal estrela do evento. Vindo de um vice-campeonato no ATP de Buenos Aires, na semana passada, o japonês carrega pressão para confirmar seu favoritismo em terras cariocas. Nesta segunda-feira (20), em coletiva, o tenista comentou sobre os objetivos da carreira e a expectativa para o torneio carioca.

"Meu maior objetivo é ganhar um Masters e um Grand Slam. Eu ainda não ganhei um grande torneio, sei que preciso ser mais constante. Sinto que alcançar o número um ainda está longe, o Novak (Djokovic está em noutro patamar. Ele vem dominando o Tour e os outros estão um pouco atrás. Espero ganhar este ATP 500 para somar pontos no ranking. Número um está distante, mas eu espero que, aos poucos, eu consiga melhorar e espero alcançar o ranking mais alto em breve"

Número 5 do mundo, Nishikori terá pela frente o principal tenista da casa na chave principal: Thomaz Bellucci. O japonês lembrou das boas atuações do brasileiro nos Jogos Olímpicos e negou estar sentindo o físico após as longas partidas no torneio de Bueno Aires, realizado na semana passada.

"A estreia será difícil, o Bellucci joga bem especialmente aqui, na sua casa. Quando jogamos a última vez, foi uma grande batalha, e eu espero outra dura batalha. Estou um pouco cansado, mas me sentindo muito bem fisicamente. Espero ter um bom treino. Joguei em Buenos Aires, mas estou descansado"

Nishikori e Bellucci se enfrentam na próxima terça-feira (21), na rodada noturna. Será a segunda partida entre os tenistas que debutaram no confronto em 2015, em Roland Garros, com vitória fácil do japonês por 3 sets a 0 (7/5, 6/4, 6/4), em pouco mais de 2h20 de partida.

Sobre Kei Nishikori

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e atual número 5º do ranking da ATP, o tenista japonês Kei Nishikori, de 26 anos, disputará o Rio Open pela primeira vez.



Maior estrela do esporte asiático, Nishikori tem 11 títulos de ATP e há dois anos se tornou o primeiro tenista da Ásia a alcançar a final de um Grand Slam, no US Open. No ano passado alcançou o seu melhor ranking, o de número 4.

Se Nishikori teve que deixar o Japão treinar na Academia de Nick Bollettieri, nos Estados Unidos e hoje se tornar um dos influenciadores da Forbes com menos de 30 anos (Forbes Under 30) e ter a sua carreira guiada por Dante Bottini, da IMG Academy e Michael Chang, Thiem optou por ficar na Áustria.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.