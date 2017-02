Após treino com Nishikori, Thiago Monteiro se diz confiante para estreia no Rio Open 2017

(Foto: Marcello Neves/VAVEL)

Thiago Monteiro tem motivos especiais para gostar do Rio Open. Sua ascensão como tenista profissional começou no saibro carioca, na edição 2016, quando alcançou as quartas de final. Para 2017, o cenário mudou. Número 2 do Brasil, chega a Cidade Maravilhosa com mais regularidade. Seu adversário na primeira rodada é o português Gastão Elias, ao qual não poupou elogios por suas campanhas recentes.

"Estou preparado para jogar contra o Gastão Elias. É um jogador complicado que conquistou boas vitórias no ano passado e no início desta temporada. Estou me sentindo bem após Buenos Aires (torneio), estou bem na quadra e fisicamente. Também gostei das condições da quadra pois está meio seca e mais rápida, isso ajuda no meu jogo"

Se Monteiro abriu o Rio Open 2016 vencendo o ex-Top 10 Jo-Wilfried Tsonga, o cenário se inverte na edição 2017. Antes azarão, agora é tratado como favorito contra o português Gastão Elias. O brasileiro afirma não pensar sobre favoritismo, por isso torce para estar descansado para fazer uma boa estreia.

"Não tenho pensado muito sobre ser favorito ou não. Ele (Gastão Elias) é um cara que está a mais tempo no circuito, é mais velho, e eu vou entrar em quadra jogando da melhor maneira, pensando nos pontos do melhor modo que eu puder. Preciso estar o mais solto possível pois só assim farei uma boa estreia"

Thiago Monteiro e Gastão Elias já se enfrentaram em outras duas oportunidades - sendo uma vitória para cada. Em 2013, o brasileiro levou a melhor ao vencer por 2 sets a 0 (6/3, 6/2) no Challenger de São Paulo. Em 2015, a revanche do português em 2 sets a 1 (2/6, 6/3, 6/2), em Santiago. Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre Thomaz Bellucci e Kei Nishikori.

Treino com Nishikori no Rio Open

O público presente no Jóquei Clube Brasileiro nesta segunda-feira (20) teve a chance de ver uma cena curiosa. Recém-chegado de Buenos Aires, o número 5 do mundo Kei Nishikori chamou de Thiago Monteiro para treinar por alguns minutos. O brasileiro comentou sobre a oportunidade e tratou como um aprendizado.

"Acho que ele estava procurando um canhoto para treinar, já que ele joga contra o Bellucci amanhã. Foi uma oportunidade de poder treinar com um cara que eu admiro e é um grande jogador. É sempre uma grande experiência treinar com esses jogadores. Foi um bate-bola bem rápido, ele veio de Buenos Aires e quis se adaptar as condições do Rio"

Sobre a torcida para o confronto, o patriotismo não ficou de lado. Mesmo treinando com Nishikori, a torcida de Monteiro vai para seu compatriota Thomaz Bellucci. Caso o brasileiro vença Gastão Elias na primeira rodada do Rio Open, enfrentará o vencedor do confronto entre eles na fase seguinte.

"Se a gente vai se enfrentar ou não, não dá para saber. Até porquê vou torcer pelo Bellucci também. É o tipo de coisa que não dá para saber e precisamos esperar até amanhã"