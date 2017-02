Schwartzman bate Renzo Olivo na estreia do Rio Open

O principal torneio de tênis da América do Sul teve seu início nesta segunda com as chaves principais de simples e duplas. O ATP 500 do Rio teve nas simples, o duelo entre argentinos estava reservado como 2º jogo do dia na Quadra 1 do complexo do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Diego Schwartzman teve pela frente o compatriota Renzo Olivo, jogo parelho e de muita movimentação entre os “saibristas” argentinos. Diego se sagrou vencedor em 3 sets nesta estreia.

O 1º set teve Schwartzman afiado em seus golpes e como de costume uma bela movimentação de fundo de quadra, com a sua agilidade já conhecida de pernas. Renzo estava errático, e não se postava bem em quadra, sendo que em praticamente todos os seus games de saque enfrentou algum break point. O resultado deste jogo e pressão foram 2 breaks convertidos por Diego, que chegou no placar de 6/2 sem muita demora. Para se ter ideia, Olivo usou muito o 2º serviço, tendo 22 saques dentro da quadra adversária, porém apenas 9 pontos retornaram para ele. Todos os outros 13 pontos foram de Diego.

O 2º set foi mais equilibrado, porém isso se deve ao erros de Schwartzman. Agora ele também enfrentou breaks em seus saque, sendo os únicos 2 que teve acabaram sendo convertidos. Apesar da tentativa de devolver as quebras, apenas em 1 tentiva obteve sucesso. Desta vez, o 1º serviço de Diego o deixou um pouco na mão, tendo ele conquistado menos da metade dos pontos quando o colocou em quadra. Olivo se apresentou mais rápido em quadra, e nas trocas passou a conseguir agredir algumas bolas e principalmente ver seus golpes entrarem com mais solidez. O placar fechou em 6/3, e assim forçando o set decisivo.

Na parte final da partida, um show de quebras de saque. Diego teve 4 breaks contra, e Renzo 6. Cada 1 deles teve exatamente a metade dos breaks convertidos pelo adversário, neste caso denotando a menor intensidade de ambos em sesu serviços. Olivo acabou se dando mal neste sentido, sendo quebrado 3 vezes e vendo o 1º serviço de Diego entrar com mais regularidade e os pontos com ele irem para o sacador na maioria das vezes (18 saques dentro com apenas 7 pontos convertidos por Renzo). O resultado foi uma 6/4 relativamente mais demorado que os outros 2 sets e partida finalizada em 2 a 1 para Diego após 2h22 de duelo.

Na próxima rodada, Schwartzman enfrentará o vencedor entre o italiano Paolo Lorenzi e o argentino Federico Delbonis.