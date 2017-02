ATP 250 de Delray Beach: Favoritos avançam no primeiro dia de jogos/ Foto: AP

Nesta segunda-feira (20), ocorreu o primeiro dia de jogos válidos pelo ATP 250 de Delray Beach, nos Estados Unidos. Favoritos, o britânico Kyle Edmund e os norte americanos Taylor Fritz e Sam Querrey avançaram à segunda rodada.

Cabeça de chave número oito do torneio, Kyle Edmund, foi o primeiro a estrear no dia. Em apenas 76 minutos, o tenista britânico venceu o francês Adrian Mannarino por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/0. Na próxima rodada, Edmund terá pela frente o experiente Yen Hsun Lu de Taipei, que passou pelo jovem tenista da casa - Bjorn Fratangelo - em três sets, com parciais de 4/6 7/5 e 6/4.

Outro cabeça de chave a avançar foi Sam Querrey. Jogando em casa, o norte americano avançou à segunda rodada depois da desistência de seu adversário Dudi Sela de Israel, quando vencia com parciais de 6/2 e 2/1, em 53 minutos em quadra. O próximo adversário de Querrey vem do confronto entre o jovem Jared Donaldson dos Estados Unidos e Mikhail Kukushkin do Cazaquistão.

O jovem japonês Yoshihito Nishioka foi outubro que avançou de fase. Nesta segunda-feira, ele ganhou do belga Kimmer Coppejans por duplo 6/3, em uma hora e oito minutos. Na segunda rodada, o tenista do Japão enfrenta o vencedor do confronto norte americano entre Steve Johnson e Stefan Kozlov.

Na última partida do dia, a prata da casa - Taylor Fritz - derrotou o japonês Akira Santillan, que vinha do qualifying, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4, em apenas 66 minutos em quadra.

Entre os dias 20 e 27 de fevereiro ocorre o ATP 250 de Delray Beach, nos Estados Unidos. O atual campeão é o cabeça de chave número quatro: o norte americano Sam Querrey.