ATP divulga os duplistas inscritos no Brasil Open de 2017/ Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Na próxima segunda-feira (27), tem início a 17ª edição do Brasil Open, em São Paulo. Para este ano, foi divulgada a lista dos duplistas inscritos para a disputa do título, que conta com a presença de cinco brasileiros.

O cabeça de chave número dois será Marcelo Demoliner. Atual número 68 do mundo, o gaúcho faz dupla com o neozelandês Marcus Daniell. Já o mineiro André Sá, joga ao lado do compatriota Rogério Dutra Silva. Outra dupla brasileira será composta por Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro que disputam juntos o Rio Open nesta semana.

Neste ano, o torneio será disputado nas quadras de saibro do Esporte Clube Pinheiros, localizado na zona Sul da cidade de São Paulo, entre os dias 27 de fevereiro e cinco de março.

Na chave de simples, além de Orlandinho, os tenistas da casa que disputam o torneio serão o número um do país Thomaz Bellucci - 76º colocado no ranking da ATP - além do cearense Thiago Monteiro e o experiente Rogério Dutra Silva, o "Rogerinho".

Confira a lista de duplas do Brasil Open de 2017:

1 – Julio Peralta (CHI)/Horacio Zeballos (ARG)

2 – Marcus Daniell (NZL)/Marcelo Demoliner (BRA)

3 – Andres Molteni (ARG)/Diego Schwartzman (ARG)

4 – Gastão Elias (POR)/João Sousa (POR)

5 – Rogério Dutra Silva (BRA)/André Sá (BRA)

6 – Facundo Bagnis (ARG)/Guillermo Duran (ARG)

7 – Johan Brunstrom (SWE)/ Andreas Siljestrom (SWE)

8 – Alessandro Gianessi (ITA)/Albert Ramos-Vinolas (ESP)

9 – Thomaz Bellucci (BRA)/Thiago Monteiro (BRA)

10 – Sergio Galdos (PER)/Hans Podlipnik-Castillo (CHI)

No dia 27 de fevereiro tem início a 17ª edição do Brasil Open. Disputados nas quadras do Esporte Clube Pinheiros, o torneio conta com a participação de Pablo Cuevas, Thomaz Bellucci e Fabio Fognini. O atual campeão é o uruguaio Cuevas. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.