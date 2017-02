Feijão não é páreo para rival espanhol e cai na primeira rodada do Rio Open 2017

(Foto: Diego Luz / VAVEL Brasil)

Feijão já fez história no Rio Open. A campanha em 2015, quando chegou nas quartas de final do torneio, sempre gera expectativa para sua próxima participação no torneio. Não foi em 2017 que ela se repetiu. Em 1h03 de partida, o brasileiro foi superado pelo espanhol Pablo Carreno Busta por 2 sets a 0 (6/3, 6/2) e se despediu na primeira rodada do torneio.

Até então, antes da primeira rodada do Rio Open 2017, João Souza e Carreno Busta já haviam se enfrentado em outras três oportunidades - sendo duas vitórias para o brasileiro que leva a melhor no confronto. O último aconteceu em 2015, também no Brasil e no saibro, mas no ATP de São Paulo, onde o número 4 do país venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6(8), em 1h35 de jogo.

Com a vitória, o espanhol mantém viva sua saga por mais um título a nível ATP da carreira. Para a próxima rodada, Carreno Busta aguarda a definição de seu próximo adversário, que virá da partida entre o argentino Guido Pella e o austríaco Gerald Melzer.

Feijão é um velho conhecido do Rio Open, principalmente após a sua excelente campanha na edição 2015 do torneio, quando caiu nas quartas de final. Após receber um convite da organização para a chave principal, conseguiu vitórias contra Facundo Arguello e Blaz Rola antes de cair para o austríaco Andreas Haider-Maurer. Após o torneio, o brasileiro chegou a virar o tenista número 1 do país no ranking da ATP.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.