Thiago Monteiro elogia força mental para virada contra português: "Saio mais confiante"

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Thiago Monteiro está vivo no Rio Open. Número 2 do Brasil, o tenista venceu o português Gastão Elias por 2 sets a 1 (2/6, 7/6(4), 6/4), em 2h24, na primeira rodada do torneio. No entanto, não foi tão fácil quanto se esperava. Derrotado no primeiro set, o brasileiro precisou suar a camisa para conseguir a virada e avançar na chave principal.

"Foi um jogo complicado, mas sabia que seria complicado. O Gastão Elias é bem sólido e estava difícil jogar pela quadra estar rápida. Acabei dando pontos de graça, mas me mantive forte mentalmente. Depois joguei mais sólido com meu saque, fui ganhando confiança na partida e pude conquistar a vitória", disse Thiago Monteiro, em coletiva após a partida.

Mas quem vê apenas o resultado final, não acredita que Thiago Monteiro precisou escalar uma montanha para conquistar a virada. No primeiro set, onde acabou derrotado, chegou a estar perdendo por 4/0 com duas quebras atrás. O tenistas comentou sobre o nervosismo, mas lamentou sua demora para entrar na partida.

"Não entrei tão solto, mas também busquei não me pressionar. No momento que você entra em quadra é um pouco diferente, bate frio na barriga e as vezes se demora a entrar no jogo. Você tem que lidar com isso e achar seu melhor tênis o mais rápido possível. Essa demora me fez perder um set, mas soube administrar. Saio confiante e tenho um dia para ajustar o que errei para quinta-feira (data da próxima rodada)", declarou.

Monteiro também passou por momentos delicados durante o confronto. No segundo set, precisou defender três break-points que encaminhariam a vitória para Gastão Elias. O brasileiro concordou com os momentos de dificuldade, mas elogiou sua força mental para sair das situações.

"Tive um momento delicado em um 0-30, quando estava 3/3 no segundo set, pude usar bons saques e salvar o game. No tie-break, acabei jogando com o segundo saque e fui agressivo para não deixar ele entrar no ponto. Ganhei esses pontos cruciais e fiquei mais confiante. Mantive o ritmo no terceiro set e consegui a quebra logo no começo. De ali em diante, consegui manter o ritmo até o final"

Para a próxima rodada, Thiago Monteiro aguarda o vencedor do confronto entre Thomaz Bellucci e Kei Nishikori para conhecer seu adversário. Se o adversário for o japonês, cabe lembrar que o número 2 do Brasil treinou com ele antes do Rio Open. O tenista se esquivou quando perguntado se pediria dicas a Bellucci para um possível confronto e declarou torcida ao compatriota.

"Independente de quem seja o adversário (Bellucci ou Nishikori), será um jogo difícil. Thomaz é bastante agressivo e o Kei é muito sólido. Espero não precisar pedir nenhuma dica para o Bellucci porque acho que ele tem chances de surpreender. Vou assistir a partida a estudar os dois e me preparar para voltar quinta-feira", comentou.