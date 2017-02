Bellucci brilha, despacha favorito Nishikori e avança no Rio Open 2017

(Foto: Diego Luz / VAVEL Brasil)

Thomaz Bellucci viveu uma noite brilhante. Número 1 do Brasil, o tenista teve azar no sorteio para o Rio Open. Em 2015, enfrentou Rafael Nadal, multicampeão do esporte e principal nome do evento. Em 2016, o ucraniano Alexandr Dolgopolov, seed na época, mas seu algoz em duelos recente. A história em 2017 começou parecida, mas teve um desfecho magnífico. Contra Kei Nishikori, cabeça de chave número 1 do Rio Open e principal favorito ao título, vitória por 2 sets a 0 (6/4, 6/3), nesta terça-feira (21), em 1h20, pela primeira rodada do torneio.

"Queria agradecer a todo o público presente e ao Brasil pela torcida. Fico muito feliz pela vitória, principalmente contra Kei (Nishikori) que é um grande jogador. Creio que ele sentiu uma pouco a adaptação de Buenos Aires e não conseguiu fazer seu melhor. Hoje, me defendi melhor do que me defendo e fiz um grande jogo contra o Kei que é um grande tenista", disse Thomaz na saída de quadra.

O histórico de confrontos não era favorável ao brasileiro. E, por coincidência, a única partida realizada teve o saibro como piso. Não foi no Rio de Janeiro, mas foi em grande escala. Coube ao Grand Slam de Roland Garros sediar o confronto, com vitória fácil do japonês contra o brasileiro por 3 sets a 0 (7/5, 6/4, 6/4), em pouco mais de 2h20 de partida.

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Com a vitória, Bellucci mantém viva sua saga para mais um título de ATP na carreira - já conquistou 4 no total, todos no piso do Rio Open. O brasileiro terá pela frente seu compatriota, Thiago Monteiro, que derrotou o português Gastão Elias por 2 sets a 1, também na quadra central. A organização ainda não divulgou a data do confronto.

O saldo de Thomaz Bellucci já fica positivo com a vitória na primeira rodada do Aberto do Rio. Como caiu na primeira rodada do torneio na edição 2016, entrou sem a necessidade de defender pontos e não cairá no ranking. O posto de número 1 do Brasil também dificilmente será perdido, pois só acontecerá se Thiago Monteiro for campeão do torneio.

(Foto: Diego Luz / VAVEL Brasil)

Vale lembrar que Nishikori trata-se da maior estrela do tênis japonês na atualidade. Em seu currículo, carrega 12 títulos de ATP e há dois anos se tornou o primeiro tenista da Ásia a alcançar a final de um Grand Slam, no US Open. No ano passado alcançou o seu melhor ranking da carreira, o de número 4 do mundo.

A partida

Tido como azarão da partida, Thomaz começou se defendendo bem das variações de Nishikori. Mesmo sem pontuar nos dois primeiros games, o tenista conseguia se defender bem das investidas adversárias. Melhor ainda eram seus saques que garantiam suas vitórias nos serviços. Contrariando as expectativas, Bellucci brilhava taticamente e incomodava o rival japonês nas devoluções. E assim veio a quebra no nono game. Nishikori subiu a rede e levou uma bela passada para ser quebrada. Bastava sacar para fechar o set em 6/4 - e assim foi feito.

Fazendo partida brilhante , Bellucci manteve o ritmo no segundo set e logo conseguiu a quebra que lhe daria a tranquilidade para o restante da partida. Mesmo sendo quebrado novamente no quinto game, poucas vezes foi realmente ameaçado no confronto. No sétimo game, voltou a estar na frente do placar após três erros não-forçados de Nishikori. Até mesmo o ponto da classificação veio em um break-point, quando o japonês errou o voleio próximo da rede. Vitória do Brasil por 2 sets a 0.

(Foto: Diego Luz / VAVEL Brasil)

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.