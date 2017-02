Bellucci valoriza estratégia contra Nishikori e projeta duelo local contra Thiago Monteiro

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Thomaz Bellucci viveu uma noite mágica no Rio Open 2017 nesta terça-feira (21). Tido como azarão, venceu Kei Nishikori, atual número 5 do mundo e principal favorito ao título do torneio, por dois 2 sets a 0 (6/4, 6/3). Após a partida, o japonês se mostrou frustrado e declarou que que ninguém jogou bem - nem mesmo o brasileiro. Pouco depois, Bellucci respondeu a declaração de seu rival, elogiou sua força mental e afirmou que sua estratégia de jogo foi essencial para a vitória.

"Para mim foi uma grande vitória. Não é todo dia que se ganha de um Kei Nishikori. Na próxima quinta-feira (23) tenho mais um jogo difícil contra o Thiago Monteiro. O mais importante para hoje foi me manter focado e sabendo o que fazer taticamente. Ele estava muito incomodado pois não o deixei entrar em quadra (posicionamento). Também melhorei na defesa, pois normalmente ataco bem e tenho dificuldades para defender, mas hoje foi o contrário. Creio que fiz uma boa partida", declarou.

Bellucci viveu dias de ansiedade antes do Rio Open. No sorteio da chave principal, caiu contra o cabeça número 1 mais uma vez - fato que também ocorreu no Rio Open 2015, quando enfrentou Rafael Nadal na primeira rodada. O brasileiro reconheceu que não foi o melhor dos sorteios, mas declarou que nunca se deixou abater pelo nível do adversário que enfrentaria.

"Sabia que ia ser um jogo difícil. O Nishikori é cabeça 1, mas nunca entrei achando que não teria chances contra ele. Sabia que se seguisse um padrão correto, uma estratégia, eu poderia vencer. Ninguém joga mal à toa e sei disso. Tive bons saques e ele é um cara que joga sempre dentro de quadra. Minha intenção era não deixar ele a vontade para jogar"

Para a próxima rodada, Bellucci terá pela frente seu compatriota Thiago Monteiro. Os tenistas são amigos, se conhecem desde a infância e costumam treinar juntos. Thomaz lamentou que o confronto não seja na final, mas lembrou da importância de ter dois representantes do país na segunda rodada do Rio Open.

"A gente se conhece muito bem. Conheço o Thiago Monteiro desde os 14 anos e sei que será um jogo muito difícil para os dois. Temos treinado juntos muitas vezes e também jogaremos duplas amanhã (22). É um jogo emocionalmente difícil para todos, mas é legal ter dois representantes do país em uma segunda rodada de ATP 500. Ele fez um grande jogo contra o Gastão Elias e será um belo espetáculo para o público"